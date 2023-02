Strije - kako pomoći koži kad popuca

Veliki broj žena, ali i muškaraca, muku muči sa kožom izbrazdanom strijama. Štraftaste trake i tračice na bokovima, butinama, stomaku, grudima, zadnjici, kao posljedica trudnoće, gojaznosti i mršavljenja, kvari izgled pa mnogi traže moguće načine kako bi se izborili s ovim problemom.

Geni i kortikosteroidi

A strije su čest probolem, prije svega estetski. Primarno se javljaju kod osoba kod kojih postoji genetska sklonost. Novija istraživanja pokazuju da postoje i dodatni faktori koji doprinose njihovom nastanku, a to su naglo dobijanje prekomjernih kilograma ili naglo mršavljenje.

Izuzetno rijetko strije mogu biti znak Kušingovog sindroma kada organizam stvara višak kortikosteroida. Mogu se javiti i kod osoba koje uzimaju kortikosteroide ili ih liječeći neko kožno oboljenje mjesecima nanose na kožu bez nadzora dermatologa.

Kritična mjesta

Crvene i bjeličaste linije pojavljuju se na mjestima istezanja kože, gdje je došlo do ožiljavanja derma uz istanjene epiderma. U ranoj fazi, na mjestima istezanja kože stvaraju se paralelne crvene linije duge i do nekoliko centimetara.

Poslije nekoliko mjeseci one se šire u prečniku od jedan do deset milimetara i pretvaraju u bijele sjajne linije, koje ponekad podsjećaju na tanke ožiljke. Mada ne ugrožavaju zdravlje, za mnoge su one estetska mana.

Pojava širokih strija u ljubičastoj boji može biti znak Kušingovog sindroma, zbog čega obavezno treba otići na pregled.

Kada se javljaju

Strije se najčešće javljaju u adolescenciji, više kod ženskog pola. Mogu i kod muškaraca ukoliko naglo rastu ili se bave sportom. Što se tiče žena, 70 posto strije dobije u adolescenciji, a čak 90 procenata u trudnoći.

Ukoliko se strije pojave u mladim godinama, kasnije se u značajnoj mjeri mogu i povući i postati jedva vidljive. Zanimljivo je da strtije može dobiti čak 40 posto mladića, ako brzo rastu, a naročito ako se bave sportom. No, na kraju krajeva, strije su ipak obilježje ženskog tijela.

I mršavi, i debeli

Ukoliko se naglo dobije na kilaži i osoba postane debela, ili ako se naglo mršavi, strije se mogu pojaviti, i to i kod žena i kod muškaraca. Javljaju se na mjestima najvećeg istezanja kože, paralelno sa silama istezanja.

To znači da će se ženama prvo pojaviti na grudima, trbuhu, bedrima i donjem dijelu leđa, a muškarcima u predjelu ramena. Posljedica su prekida vezivnih vlakana u dermu i posljedičnog ožiljavanja.

Najnovija istraživanja pokazuju da strije mogu nastati i zbog promjena u elastičnim vezivnim vlaknima u kojima nedostaju takozvani elastični mikrofibrili, koji vlaknima daju čvrstinu.

Kako ih spriječiti

Ako su strije posljedica prekomjernih kilograma i naglog rasta tjelesne težine u trudnoći, mogu se spriječiti zdravim navikama u ishrani i sprečavanjem variranja težine.

Osim toga, žene bi u trudnoći trebale koristiti intenzivne hidrirajuće kreme koje zadržavaju vodu i sadrže antioksidanse, vitamin C i E. Ovo je dobar način prevencije uz pridržavanje savjeta o ishrani.

Ukoliko se ipak strije pojave u fazi dok su još crvene boje treba koristiti retinoide u vidu kreme, kao što je tretinoin, adapalen, tazaroten. Ova sredstva mogu biti veoma efikasna, naročito kod adolescenata.

Ipak, ne može se očekivati da potpuno nestanu. Kod trudnica se primjena retinoida ne preporučuje zbog potencijalno negativnog djelovanja na plod, ali se sa upotrebom može početi odmah nakon porođaja, dok su strije još svježe.

Ukoliko su strije stare i već bijele, ne postoji dovoljno efikasan tretman za njihovo uklanjanje.

Šta može laser

Osim lokalne primjene retinoida u ranim fazama, što se pokazalo efikasnim, primjena pojedinih vrsta lasera kao što je frakcionirani i radiofrekventni laseri moguće je postići određeni rezultat.

Povoljan efekat može se postići i intenzivnim pulsnim svjetlom (IPL), ali prije svega kod svježih strija koje su se tek pojavile. Žene mogu probatii sve ove tretmane, ali nikako za vrijeme trudnoće već poslije porođaja.

Celulit je veći problem

Veći problem od strija je celulit koji, mada je estetski problem, negativno utiče i na samopouzdanje žene. Stvaraju se sitni, masni jastučići koje pregrađuje vezivno tkivo.

Najčešće se celulit javlja na butinama, natkoljenicama i bedrima, pa koža na tim dijelovima tijela podsjeća na koru naranče. Promjene su vidljivije kod osoba koje su genetski sklone zadržavanju tečnosti i slabije dreniraju limfu ili imaju slabiju vezivnu potporu u dermu. Ove karakteristike su tipične za žensku kožu, koja je zbog toga i mekša i elastičnija od muške.

Rješenja za celulit

Kao i za strije, i za celulit je važno usvojiti zdrave navike u ishrani, jesti puno svježeg voća i povrća i to bez pretjerane obrade. Bavljenje fizičkom aktivnošću, kao što su plivanje ili vožnja bicikla, također pospješuje limfnu drenažu.

Ukoliko se poštuju ova pravila, celulit će sigurno biti manje vidljiv. Nikakvi tretmani ne mogu biti efikasni ako se ne korigira ishrana i ne primijeni fizička aktivnost.

Jedna od najnovijih svjetskih metoda je prekidanje fibroznih pregrada u dermu posebnim aparatom. Studija koja je predstavljena na posljednjem dermatološkom kongresu Američke akademije za dermatologiju, pokazala je da se na ovaj način postižu dugoročni rezultati u uklanjanju celulita.

Ne postoji trajni lijek

Trenutno ne postoji nijedan tretman koji potpuno neutralizira strije i koji bi bio siguran za sve tipove kože. Prema studijama, topikalni tretinoin je efikasan i daje izvjesna poboljšanja samo kod mladih, aktivnih strija.

Postoje i tretmani koji su efikasni u tretiranju i starijih, ali pozitivan ishod često zavisi od toga da li se pacijent strogo pridržava instrukcija za njegu kože nakon tretmana.

Nedostatak ovih metoda je to što je duži period oporavka, a pacijenti nisu uvijek disciplinirani - ističu pojedini dermatolozi.

Uklanjanje prirodnim putem

Postoji izuzetno velika ponuda krema i melema koje možete kupiti u apoteci i većina proizvođača tvrdi da je upravo njihov proizvod idealan za uklanjanje strija. Uzmite ovo uvijek sa rezervom, jer kreme i melemi mogu pomoći, ali ne i potpuno ukloniti nepoželjne crvene prugice.

Za strije na nogama i butinama možete i same napraviti nekoliko interesantnih melema i to kod kuće. Kreme i melemi protiv strija u svom sastavu uglavnom sadrže neke od ljekovitih biljaka kao što su : aloja vera, lavanda, badem, čičak, kantarion, neven, masline ali i ulja kao što je maslinovo ulje, kokosovo i dr. Sve to uz redovan piling kože i fizičku aktivnost može ublažiti ožiljke na koži.

Krema protiv strija

U pitanju je odličan melem koji možete napraviti kod kuće. Potrebno je :

1/2 šolje maslinovog ulja,

1/4 šolje gela od aloje vere,

4 kapsule E vitamina,

2 kapsule vitamina A,

malo eteričnog ulja po izboru (lavanda, kamilica, avokado).

Sve sastojke kao i sadržaj kapsula izručite u blender i dobro izmiksajte. Posudu odložite i čuvajte u frižideru da se melem stegne. Nanosite kremu dva puta dnevno na problematična i kritična područja..