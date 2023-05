Nedostatak želje za seksom može dovesti od preuranjene smrti

Novo istraživanje izvedeno među muškarcima koji žive u Japanu otkrilo je da nedostatak seksualnog interesiranja može biti povezan s rizicima koji dovode do rane smrti...



Problem sa zdravljem

Tačna veza između smrtnosti i libida za sada još nije potpuno jasna. Istraživači spekuliraju da je reduciran seksualni nagon jasan znak problema sa zdravljem koji se kriju u organizmu. Istraživanje je uključilo 8.558 muškaraca i 12.411 ženu starosti 40 i više godina, koji su jednom godišnje tokom šest godina učestvovali u zdravstvenim pregledima u japanskoj Jamagata prefekturi.

Istraživači sa Jamagata univerziteta zaključili su nivoe seksualnog interesiranja kod ispitanika, inicijalno bazirane na upitnim testovima, nakon kojih su provedena daleko dublja istraživanja godinama kasnije. Od originalnih 20.969 učesnika eksperimenta, 503 je preminulo od kada je on pokrenut.

Alkohol i pušenje

Istraživači su zaključili da su muškarci koji su prijavili nedostatak seksualnog interesiranja podložniji rizicima za razvijanje kancera i smrtnog ishoda od brojnih drugih uzroka. Veoma je bitno naglasiti da je povezanost između ovih stvari održana čak i nakon uzimanja u obzir faktora kao što su godine, edukacija, materijalni status, pušenje, alkohol, tjelesna masa, frekventnost smjeha, psihološki stres, hipertenzija i dijabetes.

Pošto je ovdje riječ o čisto posmatračkoj formi istraživanja, ne postoji način da se zaključi šta je izazivač, ukoliko je to bilo šta, a šta posljedica. Najinteresantnije je to što naučnici nisu pronašli značajne veze između nižeg libida i smrtnosti kod žena, u poređenju sa muškarcima. Važno je također napomenuti i to da su žene najčešće te koje češće od muškaraca prijavljuju nedostatak seksualnog interesiranja. Šesnaest posto ženskih učesnika u studiji prijavilo je nizak libido, što je u dvostruko više u poređenju sa procentom muškaraca koji su prijavili nezainteresiranost.

Psihološki faktori

Naučnici sugeriraju da je nedostatak seksualnog interesiranja među muškarcima najvjerovatnije povezan sa nezdravim životnim navikama. Štaviše, ukoliko uzmemo u obzir da je zainteresiranost za seks povezana sa pozitivnim psihološkim faktorima, kako su naučnici zaključili, nedostatak iste može dovesti do brojnih upalnih, neuroendokrinih i imunih odgovora.