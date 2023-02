Šta je postkoitalna depresija i kako je prepoznati

Postkoitalna depresija ili tzv. blues poslije seksa jest stanje niskog raspoloženja i tuge koje nastaje nakon seksualnog odnosa. Iako se često zanemaruje i smatra “normalnim” nakon seksa, ovo stanje može biti izrazito teško i dugotrajno.



Šta je postkoitalna depresija

Postkoitalna depresija ili tuga se u seksualnom odnosu događa u situacijama u kojima žena “ostane bez orgazma”. Glavni krivac za ”postkoitalna tugu” je osjećaj samokrivnje za stanje u kojem se žena nalazi – psihološki objašnjeno, ali medicinski gledano i nije baš tako.

Postkoitalna depresija je vrlo lično iskustvo i može se razlikovati od osobe do osobe. Neki ljudi se osjećaju tuge, usamljeno i prazno, dok drugi doživljavaju jake emocionalne kontrakcije, poput tjeskobe i anksioznosti. Često, postkoitalna depresija dovodi do pogoršanja raspoloženja i smanjenja samopouzdanja, što može dovesti do pogoršanja kvaliteta života.

Problem je najčešće podsvjestan, ali u biti je fizički u situacijama u kojima se luči prolaktin, ali nema endorfina – laički rečeno, osjećaj umora ne zamjenjuje osjećaj zadovoljstva i sreće.

Uzroci postkoitalne depresije su složeni i mogu uključivati ćelijske, hormonalne i emocionalne faktore. Hormonalne fluktuacije nakon seksa, uključujući pad nivoa serotonina i dopamina, mogu utjecati na raspoloženje. Također, emocionalne traume iz prošlosti, poput seksualnog zlostavljanja, ili emocionalna povezanost s partnerom, također igraju važnu ulogu.

Simptomi

Postkoitalna depresija se očituje suzama, treskanjem, gubitkom kontrole nad vlastitim tijelom. Postkoitalna depresija također može imati negativan utjecaj na odnose i seksualni život. Osobe koje pate od ovog stanja često se boje ponovnog seksualnog odnosa i osjećaju se neugodno i bespomoćno. To može dovesti do distanci i povećanja napetosti u odnosu, što dodatno pogoršava situaciju.

Glavni krivac za stanje u kojem se žena nalazi je hormon prolaktin, to je je “onaj” koji se luči usred umorenosti, a njegov nivo se zna povećati i do 500 puta (ovisno o organizmu) u svega nekoliko sekundi.

Zbog njega imamo poticanje uzbuđenja, jer prolaktin odmah “vuče za sobom” adrenalin i to jako puno, a u nekim, jako rijetkim slučajevima može se dogoditi da žena nakon “jakog seksa” padne u nesvijest, jer joj se prolaktin naglo i u velikim količinama podigao.

Liječenje

Ključno za liječenje postkoitalne depresije je otkrivanje i rješavanje korijenskog uzroka. To može uključivati terapiju, kao što je terapija za prošle traume ili emocionalne probleme, ili liječenje hormonalnih disbalansa.

Jačanje samopouzdanja i produbljivanje veza s partnerom kroz komunikaciju i podršku također su ključni u procesu liječenja.