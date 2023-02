Bol tokom seksa: Najčešći uzroci i kako ih riješiti

Nekim je ženama to krakotrajni ili povremeni problem, drugima bolnost trajno onemogućuje spolnu aktivnost, no smatra se da barem tri od četiri žene imaju bolan spolni odnos (dispareuniju). Pritom je teško reći koji su uzroci češći: psihološki ili fizički, posebno što ih nije uvijek lako razdvojiti.



Mnoge bolesti

- Bolan spolni odnos može biti i vrlo često jest znak ginekološke bolesti, no koji put baš i nije moguće jednostavno razdvojiti psihoemocionalni problem od fizičkog nalaza. Mnogobrojne ginekološke bolesti mogu uzrokovati dispareuniju, naprimjer, upalne promjene u maloj zdjelici, endometrioza, spuštena maternica, miomatozno promijenjena maternica, tj. miomi, ciste i tumori na jajnicima, upala mokraćnog mjehura ili sindrom iritabilnoga crijeva. Sve se ove bolesti mogu tačno dijagnosticirati i liječiti. Seksualne poteškoće, poput odsustva želje za spolnim odnosom ili nedostatnog ovlaživanja uslijed neodgovarajuće seksualne stimulacije, često mogu biti udružene s ginekološkim bolestima.

Fizički uzrok

Dodaje kako nedovoljno ovlaživanje može biti posljedica odsustva želje za spolnim odnosom ili neodgovarajuće stimulacije tokom predigre, ali se može javiti i usljed nedovoljne hormonalne stimulacije u postmenopauzi ili uslijed uzimanja hormonalnih kontraceptiva u nekih žena. Zbog toga je zadatak ginekologa da pokuša dijagnosticirati tjelesnu bolest te je liječi, s tim da pritom ne smije zaboraviti ni psihološku komponentu i ulogu psihijatara-psihologa i seksualnih terapeuta u liječenju bolnog snošaja ako procijene da je to potrebno, pojašnjava ginekologinja. Na isti način bi seksualnim problemima klijenata trebali pristupati i psiholozi seksualni terapeuti. Uz psihobiološku obradu pacijentice, obavezno bi trebali preporučiti i ginekološki pregled kako bi se kao mogući uzrok problema isključila bolest, odnosno fizički uzrok.

Traume iz djetinjstva ponekad mogu biti uzrok vaginizma

Svaka tjeskoba, depresivno stanje, razna stresna stanja, a često i sam strah da se nećemo svidjeti partneru mogu dovesti do nedovoljnog vlaženja kad je riječ o ženi i potom dispareunije, odnosno do bolnog snošaja. U nekih se žena javljaju i nevoljne kontrakcije mišića koje onemogućuju penetraciju ili je ona zbog toga vrlo bolna, što se naziva vaginizam. Uzroci mogu biti različiti, no uvijek treba misliti i na mogućnost da je u djetinjstvu postojalo seksualno zlostavljanje te u slučaju sumnje na nešto takvo uputiti pacijenticu da potraži psihijatrijsko-psihološku pomoć.