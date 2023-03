Spavate li s mobitelom pored glave: Niste ni svjesni opasnosti

Koliko je opasno spavati s mobitelom pokraj glave, još nije dovoljno istraženo.



Spavate li s mobitelom pored glave? Istraživanja kažu da ovu naviku ima više od 90% ljudi u dobi od 18 do 30 godina, no mnogi nisu svjesni opasnosti.

Prazna baterija

Svaku večer ista priča. Mobitel u ruke prije spavanja. Baterija prazna, vrijeme je za punjenje tokom noći, a mobitel odmah je pokraj jastuka.

I tako sve dok se ne uključi prvi jutarnji alarm. Istraživanja kažu da ovu naviku ima više od 90% ljudi u dobi od 18 do 30 godina. No, ima i onih koji to ne rade. Koliko je opasno spavati s mobitelom pored glave, još nije dovoljno istraženo.

Svjetska zdravstvena organizacija je još 2011. godine utvrdila da emitiranje neionizirajućeg zračenja iz mobitela ima kancerogene faktore.

Avionski režim

Mobitel bi noću trebao biti uključen na avionski način. Ipak, stručnjaci savjetuju da mobitel noću bude uključen na zrakoplovni način jer tada manje zrači. I da ga se drži što dalje od glave.

Ne bismo trebali spavati s mobitelom u spavaćoj sobi.

Iako su mobiteli neizostavni dio modernog doba, na zdravlje se treba uvijek misliti. Za sve oni koji spavaju s mobitelom pokraj sebe zbog alarma, ipak postoji staro rješenje, budilica.