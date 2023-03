Osam znakova koji se pojavljuju mjesec prije srčanog udara

Postoje znakovi koji se pojavljuju mjesec prije srčanog udara. Vaš je posao primijetiti ih, a ne ignorirati.



Povećan rizik

U svijetu punom bolesti istraživači i naučnici neprestano traže lijekove. Najlakši način da se nosite s bolestima jest da ih spriječite prije nego što se pojave.

Mnoge bolesti su genetske, tako da je njih gotovo nemoguće spriječiti, no srčani udar se može spriječiti. Znakovi srčanog udara su neprestano prisutni, a ako ih ignorirate, povećavate rizik od takvog napada.

Ako srce ne funkcionira kako treba, i ostatak tijela će patiti. Bez otkucaja srca nema života, a što više štete nanosite svom srcu, to više riskirate da ono prestane raditi.

Koji znakovi se pojavljuju mjesec prije srčanog udara

S tim na umu, postoje znakovi koji se pojavljuju mjesec prije samog udara. Vaš je posao primijetiti ih, a ne ignorirati. Ovo su osam znakova srčanog udara koji se javljaju mjesec ranije.

Hladan znoj i vrtoglavica

Kada vaše tijelo ima lošu cirkulaciju, vaš mozak neće primati dovoljno krvi kako bi normalno funkcionirao. Ovo je znak da ste u potencijalnoj opasnosti. Trebate potražiti ljekarsku pomoć ako hladan znoj i vrtoglavica ne posustaju.

Pritisak u prsima

Ovo jedan od najuočljivijih signala srčanog udara. Zove se angina, a nastaje kada vaše srce ne dobiva dovoljno krvi obogaćene kisikom. Mnogi ljudi ignoriraju taj simptom jer smatraju da je riječ o lošoj probavi. No ako pritisak ne prestaje, to je jasan znak da vam prijeti srčani udar.

Osjećaj slabosti

Ako se počnete znojiti i osjećate slabost, ili pak mučninu i bol u desnima, možda vam prijeti srčani napad. Ti se simptomi javljaju zato što se arterije sužavaju. Kada se arterije suze, protok krvi nije kakav treba biti, a ako srce ne dobije potrebnu krv, doći će do srčanog udara.

Suptilni simptomi srčanog udara

Simptomi gripe

Ako vam prijeti opasnost od srčanog udara, možda će se javiti i simptomi gripe. To su simptomi poput groznice, umora i boli u prsima, koji mogu trajati od 2 do 10 dana. Ovisno o vašoj dobi, ako ste starija osoba, a simptomi ne popuštaju, bilo dobro odmah posjetiti ljekara. Naravno, ako dobijete gripu ili prehladu, to ne predstavlja opasnost od srčanog udara, no slični simptomi služe kao upozorenje.

Hronični umor

Ako ste stalno umorni i usporeni, a ne vidite razlog za to, moguće je da vam je protok krvi do srca slab. To se obično javlja kada se na stjenkama arterija nakupe razne naslage.

Nedostatak daha

Jedan od organa koji pate od gubitka krvi jesu pluća. Ako vaša pluća ne prime dovoljno krvi, nećete biti u mogućnosti udahnuti dovoljno zraka. Ako pak ne udišete punim kapacitetom, vaš će mozak patiti od nedostatka kisika, a vi ćete patiti od nedostatka daha.

Nesanica

Ako imate problema sa spavanjem, to isto tako može dovesti do srčanog napada. Većina ljudi koji pate od nesanice pate i od tjeskobe i depresije. Tjeskoba može povisiti vaš krvni pritisak i dovesti do infarkta. Istraživanja su pokazala da su srčani napadi i depresija povezani, pa bi vam ideja o tome što vas tišti mogla doslovno spasiti život.

Bol u trbuhu

Ako osjetite bol u abdomenu, poput mučnine ili nadutosti, to mogu biti rani znakovi srčanog udara. Naravno, moguće je i da opasnosti ne postoji, ali bol u abdomenu u slučaju srčanog napada dolazi i prolazi u kratkom vremenu.