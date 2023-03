Koliko dugo treba držati plank da bi se rezultati vidjeli

Plank ili daska statična je vježba tokom koje rade gotovo svi mišići u tijelu, što je čini jednom od najpopularnijih vježbi. Za njezino izvođenje treba imati određenu snagu, a da bi pokazala rezultate, važno je i koliko dugo držimo plank.



Mišići trbuha

Kod izvođenja planka maksimalno koristimo mišiće trbuha i stražnjice te tetive. Iako se oslanjamo na ruke, zapravo najviše trebamo upregnuti trbušne mišiće koji drže tijelo u zraku. Da bi izvođenje jedne od najpopularnijih vježbi na svijetu pokazalo rezultate, najvažnije je koliko dugo držimo tijelo u zraku. Naime, to ne bi smjelo biti manje od 10 sekundi, a ovisno o kondiciji vježbača, to se vrijeme s vremenom može protegnuti sve do 60 sekundi te i dvije minute kod vježbača koji redovno izvode plank.

Kod izvođenja planka maksimalno koristimo mišiće trbuha i stražnjice te tetive.

Kod izvođenja planka treba težiti tome da uspijemo izvesti tri planka od 60 sekundi zaredom. Uredu je krenuti s kraćim izdržajima jer ćete i tako dobiti dobru tjelovježbu, kaže Doug Sklar, lični trener.

Kraći plankovi

Ako vam je lakše raditi kraće plankove, Sklar preporučuje držati plank 10 sekundi, zatim odmoriti 5 do 10 sekundi, te ponoviti plank od 10 sekundi. Napravite tri do šest ponavljanja.

Gotovo jednako osnažujete tijelo jer koristite mišiće istu količinu vremena kao da držite plank 30 do 60 sekundi bez pauze, ističe trener. Ako lako možete izdržati jednu minutu u planku, težinu vježbe možete povećati jačim stiskanjem trbuha, gluteusa i kvadricepsa. Važno je ne forsirati se i ne držati plank duže nego što možete, piše dnevnik.hr.