Šta uzrokuje žute krugove ispod očiju: Problem estetike ili zdravlja?

Veliki broj ljudi ne spava pravilno, a za pojedinca nedostatak sna može dovesti do bezbrojnih disfunkcija u rasponu od razdražljivosti do kardiovaskularnih problema, a to je također jedan od glavnih razloga za pojavu tamnih krugova ispod očiju.



Ipak, različiti faktori mogu dovesti do tamnih krugova s nijansama žute, braon, ljubičaste ili plave boje.

Uzroci žutih podočnjaka

Srećom, žuti krugovi ispod očiju obično nisu uzrok medicinske brige. Međutim, ako imate otok, svrab ili crvenilo u ili oko oka, trebalo bi da potražite ljekara. Inače, podočnjaci sa žutim nijansama su obično rezultat genetike, dermatitisa, alergija, hormona, zadržavanja vode, starenja, slabe cirkulacije, prekomjernog izlaganja sunčevoj svjetlosti, veće potrošnje soli ili, razumljivo, nedostatka sna.

Generalno, ljudi s tamnijim tonom kože imaju veću vjerovatnoću da će to doživjeti zbog genetike. Starije osobe su također sklonije pojavljivanju tamnih krugova ispod očiju.

Rješenja

Jedan od glavnih načina da se riješite podočnjaka je miran san. Uglavnom se preporučuje da odrasli između 18 i 64 godine treba da spavaju između sedam do devet sati u toku noći. Korištenje dodatnih jastuka za podizanje glave može pomoći da spriječite da tečnost dođe do ispod očiju, što rezultira manje nadutosti kada se probudite ujutro.

Osim toga, možete koristiti krastavce, zamrznute kesice čaja ili hladne obloge kako biste spriječili natečenost i pomogli da se riješite podočnjaka. Smanjivanje slane hrane, korišctenje korektora i prelazak na šminku na bazi vode također su potencijalna rešenja. Smanjenje unosa alkohola, izbjegavanje duhanskih proizvoda i redovno nanošenje kreme za sunčanje također su načini da se izbjegnu podočnjaci, piše “The List”.