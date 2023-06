Mladić kome je presađeno lice 47-godišnjaka: Ovako je izgledao prije tragedije

Džoi Dimeo je bio poput drugih mladića svojih godina. Živio je punim plućima bez briga i problema, sve dok kao 19-godišnjak nije doživio saobraćajnu nesreću kada je u požaru automobila pretrpio opekotine trećeg stepena i kada mu je uništeno 80 posto kože.

Nepoznat donor

Zbog teške situacije u kojoj se našao bila mu je neophodna hitna transplantacija lica i jedne ruke, pa je o Džoiju 2020. brujao čitav svijet nakon što je postao prvi zabilježen uspješan slučaj transplantacije kompletnog lica. Njega je dobio od nepoznatog donora o kom zna samo to da je imao 47 godina.

Džoi danas ima 24 godine i nov život.

Njegova djevojka Džesika Kobi je na TikTok postavila snimak sa svojim voljenim objasnivši kako on danas živi novu stvarnost i novi život i kako pokušava da se suoči s time što ga je snašlo. Džoi sada, kako ona kaže, postaje ponovo nezavisan, uči da koristi ruku i da se navikava na svoj novi lik. Budući da ju je mnogo ljudi pitalo kako je on izgledao prije nesreće, ona je odlučila da to i otkrije, navodeći da ga ona tada nije poznavala.

Džoi i Džesika su se sreli 2021. i ona kaže da ga je zavoljela čim ga je ugledala. Nikada joj nije smetao njegov drugačiji izgled i nedostaci. Zajedno su prošli mnogo toga i proputovali svijet. Inače, prije nego što ga je lično srela Džesika je o Džoiju gledala dokumentarac i u to vrijeme je radila na odjeljenju za transplantaciju. Bila je blisko povezana s radom na slučajevima poput njegovog.

Od trenutka kada sam ga zagrlila, znala sam da je to zauvijek - istakla je Džesika.

Isprva su se viđali na relaciji Ohajo - Njujork, ali su ubrzo počeli da žive zajedno.