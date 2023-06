Tri jednostavna proizvoda koja mogu smanjiti nivo holesterola u krvi

Holesterol je masna supstanca koja je potrebna našem tijelu. Ova vrsta lipida je uključena u sintezu hormona i ćelijskih membrana. Međutim, visok nivo holesterola - hiperlipidemija - znači da "loš" holesterol počinje da se akumulira u krvi. On je taj koji stvara plakove u arterijama, začepljujući ih. Ako je sud začepljen ili se plak odvoji, to može dovesti do moždanog ili srčanog udara.



Sadrže vlakna

Kardiolog Elizabet Klodas navela je tri glavne namirnice za snižavanje holesterola. I svi sadrže vlakna.

- Ova hrana ima rastvoriva vlakna koja vezuju holesterol u sistemu za varenje i uklanjaju ga iz tijela prije nego što uđe u krvotok - objasnila je doktorica.

Prvo je ovas. Ne samo da je bogat vlaknima, već sadrži i mnoge antioksidante, uključujući one koji pomažu u poboljšanju funkcije krvnih sudova i snižavanju krvnog pritiska. Zbog toga, ovsena kaša uvijek treba biti de na stolu za doručak.

Na drugom mjestu je leblebija ili slanutak. Ona je, osim vlakana, bogata kalijem i magnezijem – važnim elementima za kontrolu krvnog pritiska.

Izvor proteina

I na kraju, na trećem mjestu su bademi. Imaju mnogo vlakana, kao i proteina i vitamina E.