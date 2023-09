Za one koji ne žele ni gram viška: Ovo voće ima najmanje šećera i kalorija

U posljednje vrijeme se sve više govori o tome koliko je voće puno šećera i vrlo često bude zabranjeno u sklopu raznoraznih dijeta.

Ali, kako je to najbolji izvor vitamina, hranjivih tvari, minerala i vlakana, ipak ne smije biti izostavljeno potpuno iz ishrane. U nastavku je spisak voćki koje sadrže najmanje šećera i kalorija i koje možete jesti bez imalo griže savjesti kada je kilaža u pitanju.



Evo o kojim se vrstama voća radi.

Grejp, limun i limeta

Krenimo od ova tri agruma. Vjerovatno ih ne jedeš same bez ičega, no vjerujemo da ih barem povremeno uvrstiš u doručak, ponajviše svježe voćne sokove. To nastavi činiti jer grejp, limun i limeta dolaze s nutritivnim prednostima. Imaju relativno malo šećera, a obiluju vitaminom C koji ti pomaže u jačanju imunološkog sistema. Polovica grejpa sadrži 8,5 grama šećera, što nije puno pa je sjajan odabir za osobe s dijabetesom, ali i sve ostalo. Osim toga, jedna je studija pokazala da redovno konzumiranje grejpa čak može pomoći u prevenciji dijabetesa tipa 2 pa ga nastoji uključivati u obroke.

Dakako, limun je sjajan izbor jer sadrži samo dva grama šećera, a puno vlakana. Slično je i s limetom koja ima još manje šećera.

Maline

Porcija malina sadrži tek pet grama šećera, jagoda sedam, a jednako malo šećera imaju i kupine. Osim što je ukusno, redovno umjereno konzumiranje bobičastog voća smanjuje rizik od dijabetesa i opskrbljuje te vitaminima i vlaknima. Možeš ih jesti bez griže savjesti te ih kombinirati s grčkim jogurtom. Idealan je to izbor za sve nas, no posebno one koji žele ''srezati'' unos šećera.

Brusnice

Možda nisu na listi omiljenog voća, no porcija brusnica sadrži samo četiri grama šećera. Uz to, sadrži antioksidativna svojstva, što može smanjiti rizik od hroničnih oboljenja. Dobre su i u prevenciji upala mokraćnog mjehura koje su češće kod žena. Brusnice zato možeš bezbrižno kombinirati sa zobenim pahuljicama ili grčkim jogurtom.

Kivi

Ukusan kivi mogao bi ti postati još ukusniji kad saznaš da je jako zdrav. Sadrži sedam grama šećera, što ga svrstava na listu voća s malo šećera. Osim toga, obiluje vlaknima i vitaminom C pa tako samo jedan kivi osigurava 62 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Ako ti ni to nije dovoljno privlačno, procjenjuje se da kivi ima svega 48 kalorija! Uvrsti ga u fine voćne salate već danas.

Avokado

Avokado je poznat kao glavna namirnica mnogih dijeta. Nevjerovatno je hranjiv – jedan avokado sadrži čak devet grama vlakana, a manje od pola grama šećera! Donosi brojne zdravstvene dobrobiti – između ostalog može pomoći u smanjenju holesterola i poboljšati zdravlje srca, ali i šećer u krvi. To je svestrano voće koje možeš konzumirati u puno varijanta i bez problema ubaciti u obroke.

Marelice

Ovo ljeto možda si se najela marelica. To je sladak međuobrok koji sadrži tek šest grama šećera! Osim što je ukusna, marelica je niskokalorična jer jedna sadrži tridesetak kalorija, a uz to je bogata vlaknima. Zato i dalje poseži za svježom marelicom, premda nećeš pogriješiti ni sa sušenom varijantom.

Šljive

Pospješuju nam zdravlje i probavu, a imaju malo šećera. Ukusna šljiva sadrži manje od sedam grama šećera, čime je zaslužila mjesto na ovom popisu. Pritom ima samo 30 kalorija, piše Žena.hr.