Razlozi zašto ne treba pretjerano konzumirati ribu

Brojna naučna istraživanja pokazuju da bi u svoju svakodnevnu ishranu trebalo da uvrstimo što veće količine zdravih namirnica, ipak, postoji i lista onih s kojima ne bi trebalo da pretjerujemo, upozoravaju nutricionisti. Stručnjaci su se složili da pretjerana konzumacija određene hrane može da uzrokuje više štete nego koristi, navodi „Everyday Health“.



Iako su same po sebi veoma zdrave, ove namirnice ne bi trebalo da konzumiramo prečesto, jer zbog svoga sastava mogu da dovedu do nekih neprijatnih nuspojava, a to su: kupusnjače (brokoli, karfiol, kelj, kupus), namirnice bogate zdravim mastima (avokado, orašasti plodovi, maslinovo ulje), voda s limunom, voćni jogurt, ovsene pahuljice, riba, tamna čokolada, namirnice bogate vlaknima (čija semenke, bobičasto voće, mahunarke), namirnice bogate beta-karotenom (šargarepa, batat).

Naime, kako objašnjavaju nutricionisti, prevelika konzumacija kupusnjača mogla bi da dovede do probavnih smetnji, voda s limunom može da bude štetna za zubnu gleđ ako se s njom pretjera, namirnice bogate vlaknima dovode do dijareje, nadutosti i plinova, hrana s beta-karotenom može da promjeni boju kože, dok previše ovsenih pahuljica može da dovede do zatvora i bolova u stomaku.

Posebno opasna može da bude pretjerana konzumacija ribe jer, kako objašnjavaju stručnjaci, prevelike količine mogu da dovedu do trovanja živom.