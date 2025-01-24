U BiH od raka grlića materice godišnje umre oko 150 žena

Mjesec januar posvećen je prevenciji raka vrata maternice i zdravlju žena, a od 20. do 26. januara obilježava se Evropska sedmica prevencije raka grlića materice.

Cilj je dizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja i edukacija o metodama sprečavanja nastanka raka grlića materice i rizičnim faktirima koji ga uzrokuju.

Riječ je o četvrtom najčešćem raku među ženama u svijetu, s oko 660.000 novih zabilježenih slučajeva i približno 350.000 zabilježenih smrtnih ishoda u 2022. godini.

Rak grlića materice drugi je najsmrtonosniji karcinom koji pogađa žene. U svijetu svake dvije minute odnese jedan život, dok u Bosni i Hercegovini godišnje od ovog preventabilnog oblika karcinoma umre oko 150 žena.

Prevencija

Rak grlića materice jedna je od rijetkih vrsta raka koja se gotovo u potpunosti može prevenirati. Ključnu ulogu u prevenciji imaju vakcinisanje protiv humanog papiloma virusa (HPV) te redovni ginekološki pregledi.

Od 2023. godine u svijetu je dostupno šest vakcina protiv HPV-a. Sva štite od visokorizičnih HPV tipova 16 i 18 koji uzrokuju većinu karcinoma grlića materice i pokazali su se sigurnim i efikasnim u prevenciji infekcije HPV-om.

Apel ministrice civilnih poslova

Krajem prošle godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine podržalo je i prepoznalo značaj realiziranja Sveobuhvatnog istraživanja za implementaciju Programa prevencije raka dojke i grlića materice. Tada je istaknuto da ove maligne bolesti predstavljaju značajan javnozdravstveni izazov u Bosni i Hercegovini, s visokom stopom smrtnosti.

- Želim iskoristiti ovu priliku da uputim apel roditeljima i mladima da iskoriste prednosti savremene medicine. Osim što su preventivni zdravstveni pregledi, primarno uključujući samopreglede i redovite ginekološke preglede, ključni za rano otkrivanje i prevenciju bolesti, posebno bih naglasila važnost vakcinisanja protiv HPV-a. Ova vakcina, koja je dostupna za djevojčice i dječake adolescentne dobi, je pouzdana te pruža efikasnu zaštitu protiv raka grlića materice i drugih bolesti povezanih s HPV-om. Zdravlje naše djece i budućih generacija ovisi o pravovremenim odlukama koje donosimo danas - izjavila je povodom Evropske sedmice prevencije raka grlića materice ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak.