Smršala 25 kilograma u trudnoći: Ljekari upozorili ženu na tešku bolest, a onda je potpuno promijenila život

Kirsti Anderson (Kirsty) iz Škotske je tokom treće trudnoće upozorena da ozbiljno rizikuje zdravlje, svoje, ali i nerođenog djeteta.

Odlučila je da promijeni svoj život pa je preokrenula svoj životni stil i smršala ukupno 64 kilograma.

Teški oblik dijabetesa

Sve je počelo kada je 31-godišnja Kirsti, tada teška 133 kilograma sa indeksom tjelesne mase 46, tokom trudnoće dobila teški oblik gestacijskog dijabetesa. Ljekari su je upozorili da će, ukoliko ne napravi radikalne promjene u ishrani, sigurno razviti dijabetes tipa 2.

- Čak i kada smo prolazili kroz tretmane za plodnost i dobijali djecu – što je trebalo da bude najsretniji period u životu – ja se nisam osjećala kao ja - priznala je Kirsti.

- Gestacijski dijabetes mi je otvorio oči. Nisam željela da zauvijek zavisim od inzulina, niti da svojim lošim navikama naškodim djetetu. Zato sam sve shvatila ozbiljno i potpuno promijenila način života - dodala je.

Već tokom trudnoće, zahvaljujući zdravijoj ishrani, izgubila je 25 kilograma. Međutim, čim je beba imala tri mjeseca, počela je da osjeća kako se kilogrami vraćaju.

- Nikad u životu nisam bila mršava, Probala sam sve – dijete, Herbalife, post – ništa nije dugoročno funkcioniralo. Rezultati bi došli brzo, ali bih se odmah vratila na staro - kazala je.

Uz to, Kirsti je imala policistične jajnike, povišenu inzulinsku rezistenciju i androgene, pa je morala da prima inzulin dva puta dnevno.

Novi lijek

Sve se promijenilo kada je odlučila da pokuša s lijekom za mršanje, koji joj je preporučio zdravstveni centar. Za samo pet mjeseci izgubila je dodatnih 38 kilograma i danas ima zdrav BMI i konfekcijski broj 12.

- Sad idem u teretanu tri puta sedmično i prvi put zaista vidim rezultate. Naučila sam kako da jedem, koliko mi je hrane dovoljno i najzad kontrolišem svoje navike - navodi.

Danas Kirsti ima 74 kilograma, što je za nju potpuno nova dimenzija života.

- Mogu da uđem u običnu prodavnicu i kupim šta god želim, a ne da tragam za XXXL modelima. Čak mi je i vjerenički prsten sada ogroman, ne može da mi stoji na ruci – to sve govori - govori kroz osmijeh.

Dodaje i da se sada osjeća kao „ona mama koja skače i navija na dječijim priredbama“ .