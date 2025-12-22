Kreator kultne videoigre "Call of Duty" poginuo u saobraćajnoj nesreći

Vins Zampela (Vince Zampella), jedan od najutjecajnijih ljudi u industriji videoigara i kreator kultne franšize "Call of Duty", poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Los Anđelesu, objavio je NBC News. Imao je 55 godina.

Zampela, šef i suosnivač studija Respawn Entertainment, kao i generalni direktor grupe EA Studios, stradao je u nesreći koja se dogodila na autoputu Angeles Crest u Kaliforniji.

Tokom karijere, Zampela je predvodio razvoj jedne od najprodavanijih serija videoigara u historiji – "Call of Duty", koju je stvarao u studiju Infinity Ward. Ova franšiza do danas je prodana u više od 500 miliona primjeraka širom svijeta. Bio je uključen i u razvoj drugih izuzetno popularnih serijala, uključujući "Medal of Honor", "Titanfall" i "Apex Legends".

Njegova gotovo tridesetogodišnja karijera u industriji videoigara uključivala je osnivanje studija Infinity Ward 2003. godine, gdje je nadgledao nastanak i eksplozivan rast franšize "Call of Duty", kao i osnivanje Respawn Entertainmenta, poznatog po igrama "Apex Legends", "Titanfall" i serijalu "Star Wars Jedi".

Zampela je 2021. godine preuzeo vođenje franšize "Battlefield" u kompaniji Electronic Arts, a ta odluka je ove godine rezultirala lansiranjem do sada najveće igre u serijalu – "Battlefield 6", koju su razvili DICE i Battlefield Studios.

Prije rada na "Call of Dutyju" i franšizi "Titanfall", Zampela je bio zaposlen u studiju 2015 Inc., koji je za Electronic Arts razvio igru "Medal of Honor: Allied Assault".

Smrt Vinsa Zampela predstavlja veliki gubitak za globalnu industriju videoigara, u kojoj je ostavio neizbrisiv trag.