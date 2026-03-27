Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKUPLJI HARDVER

Cijene procesora, SSD-ova i RAM memorije rastu zbog procvata AI tehnologije, a očekuju se i nova poskupljenja

Postoji i bojazan da će nestašica postati toliko izražena da dodatne količine neće biti dostupne čak ni uz veće cijene

Nova poskupljenja. Shutterstock

B. S.

27.3.2026

Tržište procesora i memorije bilježi poskupljenja od 10 do 15 posto, a prema izvorima Intel i AMD će od marta i aprila povećati cijene svih linija CPU-a, uz sve veća kašnjenja u isporuci i negativan utjecaj na PC igrače.

Izvještaj Nikkei Asia navodi da tržište procesora bilježi prosječan rast cijena od 10 do 15 posto, što pogađa i serverske i PC modele. 

Više izvora ističe da je riječ o širem trendu, a ne pojedinačnim slučajevima.

Nove cijene

Prema tim informacijama, Intel i AMD su obavijestili klijente da će od marta i aprila povećati cijene svih serija procesora. Istovremeno se rokovi isporuke značajno produžavaju, s nekoliko sedmica na nekoliko mjeseci ili više, prenosi TechRadar.

Izvršni direktor jedne kompanije za gaming računare upozorava da će u drugom kvartalu 2026. ponuda CPU-a za PC tržište dodatno pasti. 

Proizvođači daju prednost serverskim procesorima, dok isporuke za klasične PC konfiguracije slabe, pa se očekuje znatno manja dostupnost nego u prvom kvartalu.

Postoji i bojazan da će nestašica postati toliko izražena da dodatne količine neće biti dostupne čak ni uz veće cijene, uz poređenje sa sličnim problemima na tržištu memorijskih čipova.

Glavni uzrok je nagli rast potražnje zbog AI buma, koji povećava potrebu za procesorskom snagom u data centrima.

Zbog toga proizvođači sve više favorizuju serversko tržište u odnosu na potrošače.

SSD neisplativ

Paralelno se pogoršava i situacija na tržištu skladišta podataka, cijene SSD-ova značajno rastu, a pojedini proizvodi i projekti postaju neisplativi.

Kao primjer se navodi i rast cijena SSD-a u ponudi Apple, dok su neki gaming uređaji otkazani zbog previsokih troškova.

Istovremeno, Asus predviđa rast cijena svojih PC računara u Tajvanu od 25 do 30 posto, uz očekivanje da će se sličan trend proširiti i globalno.

# INTEL
# RYZEN
# AI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.