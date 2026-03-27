Cijene procesora, SSD-ova i RAM memorije rastu zbog procvata AI tehnologije, a očekuju se i nova poskupljenja

Tržište procesora i memorije bilježi poskupljenja od 10 do 15 posto, a prema izvorima Intel i AMD će od marta i aprila povećati cijene svih linija CPU-a, uz sve veća kašnjenja u isporuci i negativan utjecaj na PC igrače.

Izvještaj Nikkei Asia navodi da tržište procesora bilježi prosječan rast cijena od 10 do 15 posto, što pogađa i serverske i PC modele.

Više izvora ističe da je riječ o širem trendu, a ne pojedinačnim slučajevima.

Nove cijene

Prema tim informacijama, Intel i AMD su obavijestili klijente da će od marta i aprila povećati cijene svih serija procesora. Istovremeno se rokovi isporuke značajno produžavaju, s nekoliko sedmica na nekoliko mjeseci ili više, prenosi TechRadar.

Izvršni direktor jedne kompanije za gaming računare upozorava da će u drugom kvartalu 2026. ponuda CPU-a za PC tržište dodatno pasti.

Proizvođači daju prednost serverskim procesorima, dok isporuke za klasične PC konfiguracije slabe, pa se očekuje znatno manja dostupnost nego u prvom kvartalu.

Postoji i bojazan da će nestašica postati toliko izražena da dodatne količine neće biti dostupne čak ni uz veće cijene, uz poređenje sa sličnim problemima na tržištu memorijskih čipova.