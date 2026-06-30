Gameri neće biti sretni kada vide koliko bi mogao koštati novi PlayStation 6

Iako PlayStation 6 još nije zvanično predstavljen, nove nezvanične procjene troškova proizvodnje izazvale su brojne rasprave o tome koliko će buduća Sonyjeva konzola koštati i hoće li njena cijena biti prihvatljiva za većinu igrača.

Prema navodima više specijalizovanih tehnoloških i gaming portala, hardverski analitičar i leaker Kepler_L2 procjenjuje da je takozvani bill of materials (osnovni trošak komponenti) porastao za oko 200 američkih dolara u odnosu na ranije procjene.

Umjesto prethodno spominjanih 760 dolara, sada se procjenjuje da bi trošak izrade jedne konzole mogao iznositi oko 960 dolara. Sony ove informacije nije potvrdio, a kompanija još nije objavila tehničke specifikacije, datum izlaska niti zvaničnu cijenu PlayStationa 6.

Visok trošak proizvodnje ne znači da će se PlayStation 6 nužno prodavati po toj cijeni, ali pokazuje koliki bi pritisak mogao biti na Sony ukoliko bude želio zadržati konkurentnu maloprodajnu cijenu.

Najveći problem, prema navodima analitičara, predstavljaju memorijski moduli i SSD diskovi, čije cijene rastu zbog sve veće potražnje. Za iste proizvodne kapacitete danas se nadmeću proizvođači konzola, računara, serverske opreme i podatkovnih centara za razvoj umjetne inteligencije.

Godinama je u industriji videoigara bio uobičajen model prema kojem su proizvođači konzole prodavali uz vrlo malu zaradu ili čak s gubitkom, računajući da će profit ostvariti kroz prodaju igara, pretplata i digitalnih sadržaja, piše Poslovni puls.

Međutim, Sony posljednjih mjeseci šalje drugačije poruke. Kompanija je saopćila da ne planira prodavati hardver uz značajne finansijske gubitke te da će kupcima nastojati jasno pokazati vrijednost koju dobijaju za plaćenu cijenu.

Nova generacija donosi drugačiji pristup

Ako Sony ostane pri toj strategiji, PlayStation 6 mogao bi stići na tržište u potpuno drugačijim okolnostima nego što je to bio slučaj s PlayStationom 4 i PlayStationom 5.

Današnje konzole više nisu namijenjene isključivo pokretanju fizičkih diskova i ekskluzivnih igara. One su postale centri digitalnih trgovina, pretplatničkih servisa, cloud gaminga, streaminga i dodatne opreme.

Sony sve otvorenije govori i o budućnosti PlayStation ekosistema izvan dnevne sobe, kroz Remote Play, uređaj PlayStation Portal i moguće nove oblike hardvera.

Cijena će biti ključna

Ipak, za većinu kupaca presudna će ostati cijena. PlayStation 5 je tokom svog životnog ciklusa već poskupio na pojedinim tržištima, dok je PS5 Pro dodatno pomjerio granicu cijene premium konzola.

Ako se nezvanične procjene pokažu tačnim, Sony će imati nekoliko mogućih rješenja: smanjiti vlastitu zaradu, povećati maloprodajnu cijenu, ponuditi više verzija konzole ili dodatno razvijati pretplatničke i digitalne usluge kako bi opravdao skuplji ulazak u PlayStation ekosistem.

Analitičari smatraju da bi cijena blizu 1.000 američkih dolara mogla predstavljati prekretnicu za gaming industriju. U tom slučaju PlayStation 6 više ne bi bio gotovo automatska kupovina za milione domaćinstava, već ozbiljna investicija, što bi moglo produžiti životni vijek PlayStationa 5 i otvoriti više prostora za prijenosne uređaje, cloud gaming i PC platforme.

Pred Sonyjem je zato veliki izazov – uvjeriti igrače da nova generacija donosi dovoljno inovacija i vrijednosti kako bi opravdala znatno višu cijenu.