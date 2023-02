Tears of the Kingdom u novom videu pokazao je svoja vozila i oružja

Otvorene su narudžbe za The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i dobra je vijest da na evropskom tržištu nije došlo do poskupljenja – barem u odnosu na BOTW. Igra će kod nas koštati 70 eura, a do poskupljenja je došlo na američkom tržištu gdje će igra koštati 70 dolara.

Prikazan je novi trailer za igru s nekoliko sitnih iznenađenja. Vidimo tako da će Link u novoj igri moći upravljati različitim vozilima na tlu i letjelicama u zraku. Također možemo vidjeti nove vrste oružja, poput svojevrsnog katapulta za bombe, i neke nove mehanike gameplaya kao što je grindanje po tračnicama.

Najavljeno je i kolekcionarsko izdanje koje osim fizičkog izdanja igre donosi album s ilustracijama, metalnu kutiju, metalni poster te set od četiri bedža. Sve to koštat će 130 eura.

Tears of the Kingdom će također 12. maja dobiti svoju Amiibo figuricu Linka koja će donijeti dodatna oružja i materijale unutar same igre.