Svjetski rekord: Gejmer završio Sons of the Forest za manje od 9 minuta

Sons of the Forest je još uvijek nedovršena igra i kao takva je vrlo pogodna za speedruning zajednicu. Posebice za Any kategoriju koja dozvoljava iskorištavanje različitih tehničkih propusta u igri. Upravo je jučer postavljen novi svjetski rekord u Any prelasku, u kojemu je speedrunner Benjamin Romero završio igru za osam minuta i 45 sekundi.

Trikovi kojima se Romero koristio dobro naglašavaju koliko je Sons of the Forest pun propusta. Jedan od zanimljivijih trikova je izbjegavanje umiranja od pada s visine – tako da se prilikom padanja izvadi bilježnica s nacrtima za izgradnju objekata.

Naravno, ovakav način prelaženja igre nije za uživanje, ali treba imati na umu da je svaki trik skraćivanja vremena pomno istražen i na kraju krajeva traži i određenu vještinu te znanje u izvođenju.