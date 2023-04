Otkriveno je koje su najpopularnije igre za PlayStation VR2: Horizon VR je tek deveti na listi

Sony je otkrio barem nešto jer smo iz objave na službenom blogu doznali koje su igre za PS VR2 zabilježile najviše preuzimanja u trećem mjesecu.

Digitalni primjeri

Statistika se odnosi na prodaju digitalnih primjeraka kroz PlayStation Store, ali treba imati na umu da je većina VR naslova ionako dostupna jedino u digitalnom obliku.

Lista igara s najviše preuzimanja u Evropi jasno pokazuje da su prevlast uzele starije igre. Od deset igara na listi, devet ih je izašlo na PC-ju prije lansiranja PS VR-a 2. Najpopularnijim se pokazao Pavlov VR, pucačina koja je na PC-ju debitirala prije šest godina.

Jedini potpuno novi VR naslov, Sonyjev Horizon Call of the Mountain, bio je tek deveti po broju preuzimanja. Za to postoje barem dva objašnjenja.

Značajno skuplja

Prvo je objašnjenje da je Horizon Call of the Mountain jedina VR igra koja se mogla kupiti u paketu s PS VR2, a za pretpostaviti je da je većina kupaca igru nabavila upravo tako, a ne u digitalnom obliku.

S druge strane, Horizon VR je značajno skuplja igra (70 eura) od ostalih VR naslova u ponudi.

Evo pune liste najprodavanijih PS VR2 igara u trećem mjesecu:

Pavlov

Kayak VR: Mirage

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Drums Rock

Pistol Whip

Synth Riders

Swordsman VR

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator