Metallica svira u Fortniteu: Virtuelni koncert najpoznatijeg heavy metal benda

Fortnite je odavno prestao biti samo battle royale videoigra, jer se u njemu već duže vrijeme održavaju događaji i koncerti za koje se otimaju najpoznatije zvijezde pop i rok muzike koje bi dale sve da mogu svoju muziku predstaviti gejmerima.



Među najvećim zvijezdama koje su dobile priliku nastupiti u svom virtuelnom obliku unutar igre bili su Arijana Grande, Eminem, Bili Ajliš (Billie Eilish), Drake, Queens of the Stone Age i The Cranberries, a sada je došao red i na jednu od najpoznatijih heavy metal atrakcija svih vremena Metallicu.