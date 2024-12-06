Žan Klod Van Dam stiže kod Hitmana, naravno da je tu njegov prepoznatljivi potez

Popularni ubica Agent 47 se polako pretvara u lika koji se obračunava s brojnim poznatim osobama iz stvarnog svijeta.

Hitman će, nakon Šona Bina (Sean Bean), Dimitrija Vegasa i Konora Mekgregora (Conor McGregor), na nišan staviti i legendarnog Žan-Kloda Van Dama (Jean-Claude Van Damme).

Van Dam u Hitmanu glumi Maksa Valijanta (Max Vallian), bivšeg operativca ICA za kojeg se smatradalo da je stradao u jednoj akciji.

Međutim, on se vraća sa željom da se osveti, a u tome ga mora spriječiti Agent 47.

Elusive Target misija zvana The Splitter bit će dostupna i besplatna za sve igrače Hitmana (3) u periodu od 12. decembra do 12. januara naredne godine, prenio je "hcl.hr".