Ruski naučnici tvrde da su razvili lijek protiv dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma

A. O. / Telegraf.rs

12.11.2025

Istraživači u Institutu za organsku hemiju u Novosibirsku pri ruskoj Akademiji nauka razvili su jedinstven lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma, javila je ruska agencija RIA Novosti.

- Lijek je molekul dobijen kombinovanjem derivata fenilpropanoične kiseline sa terpenoidima, organskim supstancama koje postoje u biljkama, borovim iglicama i esencijalnim uljima - navodi se u publikaciji "Nauka Sibira", navele su RIA Novosti.

Metabolički sindrom je kombinacija faktora rizika, uključujući abdominalnu gojaznost, visok krvni pritisak, povišene trigliceride, snižen HDL holesterol i povišenu glukozu u krvi, koji zajedno povećavaju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2.

Kako je ukazao istraživač Mihail Blohin, trenutno postoje lijekovi koji mogu da utiču na nivo glukoze u krvi i profil lipida, ali ima vrlo malo onih koji mogu istovremeno da djeluju na oba faktora. On je istakao da razvoj lijeka ima potencijal da pomogne mnogim pacijentima sa metaboličkim sindromom i dijabetesom, a ako se pokaže kao uspješan, mogao bi da postane treći lijek svoje klase registrovan u svijetu, poslije indijskog i kineskog.

Kako se navodi, još jedna prednost ovog lijeka je njegov kumulativni efekat, po kojem se razlikuje od mnogih sličnih medikamenata protiv dijabetesa sa kratkotrajnim dejstvom.

