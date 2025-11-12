AUSTRALIJA

Pronađeni fosilni ostaci jaja krokodila koji su se penjali na drveće

Ljuske jaja "drop krokodila" otkrivene su prije nekoliko decenija, ali su tek nedavno analizirane uz pomoć naučnika u Španiji

E. A.

12.11.2025

Naučnici su otkrili najstarije poznate ljuske krokodilskih jaja u Australiji, koje su možda pripadale "drop krokodilima" - stvorenjima koja su se penjala po drveću kako bi lovila plijen ispod.

Otkriće ljuski jaja starih 55 miliona godina dogodilo se u dvorištu ovčara u u Kvinslendu, a nalazi su objavljeni u časopisu Journal of Vertebrate Paleontology.

Ljuske jaja pripadale su davno izumrloj grupi krokodila poznatoj kao mekosuchini, koji su živjeli u unutrašnjim vodama kada je Australija bila dio Antarktika i Južne Amerike.

Koautor, profesor Majkl Arčer, rekao je da su "drop krokodili" "bizarna ideja", ali da su neki "možda lovili poput leoparda - skačući s drveća na bilo šta što im se ništa ne sviđa za večeru".

Arčer, paleontolog sa Univerziteta Novi Južni Vels, rekao je da su mekosuchini krokodili - koji su mogli narasti do oko pet metara - bili u izobilju prije 55 miliona godina, mnogo prije nego što su njihovi moderni slanovodni i slatkovodni rođaci stigli u Australiju prije otprilike 3,8 miliona godina.

Kopneni lovci

"To je bizarna ideja", rekao je Arčer o "drop krokodilima", ali neki su vjerovatno bili "kopneni lovci u šumama".

Ovi nalazi nadopunjuju ranija otkrića mlađih fosila mekosuchina - pronađenih u naslagama starim 25 miliona godina u drugom dijelu Kvinslendu.

"Neki su takođe očigledno bili barem djelimično poludrveni 'drop krokodili'", rekao je profesor Arčer, prenosi BBC.

Ptice pjevice

- Ova šuma je takođe bila dom najstarijih poznatih ptica pjevica na svijetu, najranijih žaba i zmija u Australiji, širokog spektra malih sisara južnoameričkog porijekla, kao i jednog od najstarijih poznatih šišmiša na svijetu - rekao je Majkl Stejn, koautor izvještaja.

Profesor Archer se prisjeća kako su se 1983. godine on i još jedan kolega "odvezli do Murgona, parkirali automobil pored puta, zgrabili lopate, pokucali na vrata i pitali možemo li iskopati njihovo dvorište".

- Nakon što su objasnili pretistorijska blaga koja bi mogla ležati ispod njihovog pašnjaka za ovce i da su fosilni oklopi kornjača već pronađeni u tom području, nasmiješili su se i rekli 'naravno'".

"I, sasvim jasno, iz mnogih fascinantnih životinja koje smo već pronašli u ovom ležištu od 1983. godine, znamo da će s više kopanja biti još mnogo iznenađenja".

