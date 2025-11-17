WhatsApp sada omogućava korisnicima iz EU slanje poruka na neke druge aplikacije za chat

Nakon godina odbijanja svake komunikacije s konkurentskim aplikacijama za razmjenu poruka, WhatsApp sada otvara svoju uslugu razmjene poruka i za druge aplikacije za chat, iako samo tamo gdje se primjenjuju digitalni zakoni Evropske unije.

Nova funkcija, koja se primjenjuje samo na telefonske brojeve iz EU, omogućava ljudima koji nisu na WhatsAppu da chataju s ljudima koji koriste aplikaciju, uz održavanje end-to-end enkripcije.

Međutim, matična kompanija WhatsAppa, Meta, saopštila je da će za sada takozvani chatovi trećih strana raditi samo s manje poznatim messengerima Birdychat i Haiket, te da će korisnici morati odabrati ovu opciju kako bi je aktivirali.

- Korisnici WhatsAppa u Evropi, koji su se odlučili za ovo iskustvo na Androidu i iOS-u, moći će dijeliti poruke, slike, glasovne poruke, videozapise i datoteke - saopćila je Meta.

Meta se pridržava zahtjeva EU u Zakonu o digitalnim tržištima (DMA) usmjerenom na tehnološke gigante, kojim su zakonodavci nastojali promovirati širi izbor aplikacija za chat koje mogu međusobno komunicirati, slično klijentima e-pošte.

Aplikacije za chat orijentirane na privatnost, Signal i Threema, koje su izuzete od zakona, već su saopćile da neće otvoriti svoje platforme za poruke od WhatsAppa zbog sigurnosnih i privatnih podataka, prema njemačkom tehnološkom web sajtu Heise.

Iako ažuriranje znači da ljudi u EU mogu razgovarati s korisnicima WhatsAppa bez registracije na Meta aplikaciju, kompanija im i dalje neće dozvoliti da razgovaraju s korisnicima WhatsAppa izvan EU u zemljama poput SAD-a, Indije ili Australije.