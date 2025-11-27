Teleskop u Čileu povodom 25. obljetnice počastio svijet fotografijom kozmičkog leptira

Dramatičan prikaz neba, koji su odabrali studenti u Čileu, obilježava 25. godišnjicu Međunarodnog opservatorija Gemini i otkriva ljepotu maglice NGC 6302 kroz moćne optičke instrumente opservatorija Gemini South, smještenog u Čileu.

NGC 6302 nalazi se na udaljenosti od 2.500 do 3.800 svjetlosnih godina od Zemlje, u sazviježđu Škorpiona. Za njeno otkriće obično se pripisuje zasluga Edvardu E. Barnardu 1907. godine, iako je Džejms Danlop možda prvi zabilježio tu maglicu još 1826. godine. Maglica, također poznata kao Caldwell 69, ima oblik krila, nastao kada umiruća zvijezda izbacuje plin i prašinu u suprotnim smjerovima.

Promatranja kamerom Wide Field 3 svemirskog teleskopa Hubble 2009. godine potvrdila su da središnja zvijezda predstavlja bijeli patuljak mase približno dvije trećine Sunca i površinske temperature iznad 250.000 °C. Ta zvijezda izbacila je svoje vanjske slojeve prije više od 2.000 godina.

Prije nego što je postala bijeli patuljak, zvijezda je bila crveni div promjera približno 1.000 puta većeg od Sunca. Materijal polako izbačen s ekvatora formirao je tamni prstenasti pojas, dok je plin izbačen okomito na pojas stvorio bipolarna krila. Kasnije je snažan zvjezdani vjetar probio te izljeve brzinom većom od tri milijuna kilometara na sat, oblikujući grebene i stupove plina i prašine.

Zračenje bijelog patuljka sada zagrijava ta "krila" na više od 20.000 °C, uzrokujući da vodik emitira crvenu, a kisik plavu svjetlost. Ti materijali također doprinose formiranju novih zvijezda i planeta.