Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE PROPUSTITE

Večeras će se na nebu ukazati spektakl kakav većina ljudi neće ponovno vidjeti idućih gotovo 20 godina

Ako volite noćno nebo, decembar 2025. godine donosi nebeski događaj kakav većina ljudi neće ponovo vidjeti idućih gotovo 20 godina

Mjesec. Pexels

M. Až.

4.12.2025

Ako volite noćno nebo, decembar 2025. godine donosi nebeski događaj kakav većina ljudi neće ponovo vidjeti idućih gotovo 20 godina. Posljednji pun Mjesec u godini neće biti samo supermjesec – bit će i najviši Mjesec koji se može popeti na nebo, zahvaljujući rijetkom astronomskom ciklusu koji se ponavlja tek svakih 18,6 godina. Astronomi najavljuju prizor “za pamćenje”, a fotografe čeka jednom-u-životu prilika za fenomenalne snimke. Noćno nebo krajem 2025. godine priprema jedan od najposebnijih astronomskih prizora decenije, prenosi Dnevno.hr.

"Hladni Mjesec" i "Supermjesec"

Posljednji pun Mjesec u godini bit će ujedno supermjesec, ali i najviši pun Mjesec koji ćemo moći vidjeti sve do 2042. godine. Radi se o kombinaciji rijetkih ciklusa, a sve se zbiva upravo na vrhuncu velikog lunarnog stajanja. Puni Mjesec, poznat kao Hladni Mjesec, dosegnut će svoju punu fazu u četvrtak, 4. decembra 2025. u 23:14 GMT (odnosno u noći s četvrtka na petak po našem vremenu). Iako će zvanični maksimum nastupiti tada, posmatrači će ga potpuno okruglim i jednako blistavim vidjeti i sljedeće večeri. Naziv “Hladni Mjesec” dolazi iz tradicije Mohawk Indijanaca i povezan je s dolaskom tmurnih, dugih i hladnih zimskih noći.

Ovaj Mjesec ujedno je i posljednji supermjesec sve do januara 2026. Supermjesec se događa kada pun Mjesec nastupi u blizini perigeja, tačke Mjesečeve orbite najbliže Zemlji. Zbog toga će izgledati 7,9% veći i 15% sjajniji u odnosu na prosječan pun Mjesec — iako ljudsko oko te razlike u veličini teško primjećuje.

Veliko lunarno stajanje

Ono što ovaj događaj čini zaista posebnim jest povezanost s rijetkim astronomskim ciklusom zvanim veliko lunarno stajanje (lunisticij). Ovaj se fenomen događa svakih 18,6 godina, a tokom njega Mjesec dostiže svoje najekstremnije sjeverne i južne položaje na nebu.

Šta to znači za decembar 2025.?

Pun Mjesec će dostići deklinaciju od +28,6°, te će biti neuobičajeno visoko iznad horizonta i viši nego bilo koji drugi pun Mjesec sve do 2042. godine. Za posmatrače na sjevernoj hemisferi – uključujući Bosnu i Hercegovinu i Evropu – to znači nevjerovatno visoku putanju preko noćnog neba, s dužom vidljivošću i manje prepreka poput zgrada ili drveća. Na južnoj hemisferi situacija je obrnuta: Mjesec će biti izrazito nisko. Očekuju se spektakularne fotografije širom svijeta.

# FENOMEN
# MJESEC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.