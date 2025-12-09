U Australiji stupila na snagu zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina

U Australiji je zvanično stupila na snagu zabrana korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina.

Novi zakon, koji je počeo važiti 10. decembra, odnosi se na platforme poput Facebooka, Instagrama, Snapchata, Threada, TikToka, X-a, YouTubea, Reditta, kao i streaming platformi Kick i Twitch. Ipak, stranice poput YouTube Kidsa, Google Classrooma te aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i dalje će biti dostupne mlađima od 16 godina.

- Uloga kompanija društvenih mreža je provođenje zabrane, a novčane kazne bit će izricane onima koji ne poduzmu razumne korake kako bi spriječili pristup djece tim platformama - saopštila je australijska vlada.

Vlada je dodala da će nastaviti preispitivati listu pogođenih platformi kako bi zakon bio ažuriran prema potrebama i sigurnosti korisnika.

Prema podacima Zavoda za statistiku Australije, u zemlji živi oko pet miliona djece mlađe od 16 godina, od čega milion čine djeca između 10 i 15 godina.