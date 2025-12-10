Filmski put dobitnice Nobelove nagrade za mir: U posljednjem trenutku brodom napustila Venecuelu

Venecuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado (María Corina Machado) napustila je u utorak svoju zemlju putujući brodom prema karipskoj otočnoj državi Kurasao (Curaçao), potvrdili su američki zvaničnici. Njeni saradnici nastojali su cijeli put držati u tajnosti radi njene sigurnosti.

Opoziciona liderka nije mogla lično preuzeti Nobelovu nagradu na ceremoniji održanoj u srijedu, ali je poručila da će otputovati u Oslo, čime je otklonila brige oko svoje sigurnosti nakon što je Nobelov komitet objavio da im nije poznata njena lokacija.

Sama činjenica putovanja u norvešku prijestolnicu nosi opasnost da Mačado bude primorana na egzil, jer je veći dio protekle godine bila skrivena u Venecueli kako bi izbjegla hapšenje.

"Život u opasnosti"

U telefonskom razgovoru s predsjednikom Nobelovog komiteta Jirgenom Vatneom Fridnesom (Jørgen Watne Frydnes), objavljenom na web stranici Nagrade za mir, Mačado je istakla da je “mnogim ljudima život bio u opasnosti” kako bi ona uspjela stići do Osla.

- Neizmjerno sam im zahvalna. Ovo priznanje mnogo znači narodu Venecuele. Osjećamo snažnu emociju i veliku čast, i žao mi je što vam moram kazati da neću stići na vrijeme na ceremoniju, ali ću ipak biti u Oslu — upravo sam na putu i pred ukrcajem na avion - rekla je.

Nije objavljeno kada se razgovor desio niti gdje se Mačado tada nalazila. Istog dana, direktor instituta Kristijan Berg Harpviken (Kristian Berg Harpviken) izjavio je za norvešku televiziju NRK da je „dovesti Mačado u Oslo bilo mnogo složenije nego što su očekivali“.

- Ona živi pod prijetnjom smrću od režima, bez pretjerivanja. Ta prijetnja prevazilazi granice Venecuele i dolazi od samog režima i njegovih saveznika širom svijeta - rekao je.

U Norveškoj će se Mačado ponovo susresti sa svoje troje djece, koja žive izvan Venecuele radi vlastite sigurnosti.

- „Kada stignem, napokon ću zagrliti svoju porodicu i djecu koju nisam vidjela dvije godine, kao i mnoge Venecuelance i Norvežane za koje znam da dijele našu borbu i našu misiju - kazala je.

Primila nagradu

Njena kćerka Ana Korina Sosa (Ana Corina Sosa) primila je nagradu u Gradskoj vijećnici Osla u ime Mačado.

- Gotovo devet miliona Venecuelanaca bilo je prisiljeno napustiti domovinu, a ono što nas pokreće jeste ljubav prema porodici i nada da ćemo se ponovo ujediniti u slobodnoj zemlji. To je ono čemu se nadam i sa svojom majkom, koju nisam vidjela dvije godine - rekla je Sosa.

Mačado je nedavno za NRK izjavila da čini sve što je u njenoj moći kako bi otputovala u Norvešku i zatim se vratila u Venecuelu, uprkos rizicima pri odlasku i povratku.

Dugogodišnja protivnica vlasti Uga Čavesa (Hugo Chávez) i Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) ostala je istrajan borac za demokratiju u zemlji koja je tokom posljednjih dvadeset godina prešla put od poluautoritarnog sistema do otvorene diktature. Predsjednik Nobelovog komiteta Fridnes opisao ju je kao „hrabru i predanu“ te „borca za mir koji održava plamen demokratije u rastućem mraku“.

Veliki broj ljudi

U Oslu se okupio veliki broj američkih zvaničnika i kongresnika, kao i više stranih lidera, među kojima havijerski predsjednik Havijer Milej (Javier Milei), predsjednik Ekvadora Danijel Noboa (Daniel Noboa) te predsjednik Paname Hose Raul Mulino (José Raúl Mulino), očekujući njen dolazak.