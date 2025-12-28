Nova nada u borbi protiv raka: Nanotelima naučnici razaraju unutrašnju strukturu karcinoma

Istraživači sa Teksaškog univerziteta A&M napravili su značajno otkriće u razumijevanju raka, pokazujući da tumori ne zavise samo od mutacija gena, već i od specifičnih unutrašnjih struktura unutar ćelijskog jedra.

Ove strukture, koje funkcionišu kao organizaciona i energetska čvorišta, ključne su za rast tumora. Istraživanje je fokusirano na translokacioni renalni karcinom, rijetku i agresivnu vrstu raka bubrega koja pogađa djecu i mlade odrasle osobe. U ovom tipu raka, fuzioni geni stvaraju nenormalne proteine koji preuzimaju kontrolu nad ključnim procesima unutar ćelijskog jedra, omogućavajući raku da raste.

Iako su u zdravim ćelijama slični molekuli organizovani u dinamične, privremene strukture, u raku ove kapljaste strukture postaju previše stabilne i aktivne, što podstiče nekontrolisano razmnožavanje ćelija.

U translokacionom renalnom karcinomu, ova čvorišta postaju centralna mjesta koja pojačavaju aktivnost gena odgovornih za rast tumora, preživljavanje ćelija i otpornost na stres. Ovo otkriće dovodi do novog razumijevanja raka kao poremećaja u organizaciji i dinamici molekula u ćeliji, a ne samo kao problema s pojedinačnim mutacijama gena.

Istraživači su razvili novu strategiju koja cilja ove kapljaste strukture, koristeći specijalizovane molekule, tzv. nanotehnologiju, koja destabilizuje te strukture i zaustavlja rast tumora. Ovaj pristup ne napada ćeliju silom kao klasične hemoterapije, već razgrađuje infrastrukturu koja omogućava tumoru da funkcioniše.

Iako još nije riječ o gotovom lijeku, ovo istraživanje ima potencijal da otvori vrata novih, preciznijih i manje toksičnih terapija. Ako se dokaže da drugi tumori koriste slične strukture, razgradnja tih organizacionih centara mogla bi postati nova klasa terapijskog pristupa u onkologiji.