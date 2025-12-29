Ogromna studija otkrila nešto neočekivano u vezi medicinskog kanabisa

Uprkos popularnosti medicinskog kanabisa, postoje i brojni kritički stavovi u vezi s njegovom stvarnom medicinskom vrijednošću. Obuhvativši 124 studije iz više od 2500 objavljenih radova između januara 2010. i septembra 2025. godine, opsežna naučna analiza provedena u Sjedinjenim Američkim Državama bila je usmjerena na procjenu terapijskih tvrdnji koje se odnose na medicinski kanabis.

Specifične situacije

Rezultati ove analize potvrdili su da je kanabis učinkovit u specifičnim situacijama koje su već priznale američke Agencije za hranu i lijekove (FDA). To uključuje ublažavanje mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom, poticanje apetita kod osoba oboljelih od HIV-a i liječenje određenih teških epileptičnih poremećaja kod djece. Međutim, izvan tih specifičnih slučajeva, dokazi o medicinskoj učinkovitosti kanabisa ostaju slabi, pokazala je ova naučna analiza, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "The Journal of the American Medical Association".

Istraživanje iz randomiziranih kliničkih ispitivanja također nije pronašlo potporu za uporabu kanabisa ili kanabinoida u liječenju većine stanja za koja se često promovira, kao što su akutna bol i nesanica, ističu autori studije.

Dodatno, analiza upozorava na moguće ozbiljne zdravstvene rizike povezane s učestalim inhaliranjem ili konzumacijom kanabisa visoke koncentracije. Ti rizici uključuju psihotične simptome, generalizirani anksiozni poremećaj i kardiovaskularne bolesti.

Ublažavanje simptoma

Iako mnogi ljudi koriste kanabis u nadi za ublažavanjem simptoma, pregled rezultata jasno pokazuje značajnu razliku između popularne percepcije o njegovoj učinkovitosti i stvarnih znanstvenih dokaza, smatra Michael Hsu, klinički istraživač sa Sveučilišta Kalifornija i glavni autor navedene studije.

Ipak, nisu svi znanstvenici saglasni s metodologijom ove analize. Simon Erridge, direktor istraživanja u klinici Curaleaf u Velikoj Britaniji, koji nije učestvovao u istraživanju, ističe da metodologija nije dovoljno jasna u pogledu kriterija za uključivanje određenih studija, dok su druge studije koje istražuju slične ishode možda izostavljene.

U konačnici, Hsu naglašava da su daljnja rigorozna istraživanja neophodna kako bi se bolje razumjele stvarne prednosti i potencijalni rizici korištenja medicinskog kanabisa.