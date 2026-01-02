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RAZRJEŠENJE ZLOČINA

Kako sitne biljke pomažu u kriminalističkim istragama: Nova studija otkriva njihovu važnost

Našom studijom željeli smo da istaknemo značaj botaničkih dokaza, rekao je Met fon Konrat

Kriminalističke istrage. Pexels

Dž. M.

2.1.2026

Mahovine, iako obično ne privlače veliku pažnju, imaju ključnu ulogu u kriminalističkim istragama. Mnoge vrste mahovina su mikroskopske veličine, često rastući blizu zemlje u vlažnim i sjenovitim područjima. Iako izgledaju skromno, ove biljke mogu pružiti važne dokaze koji pomažu u razrješenju zločina. Forenzičari su to potvrdili 2013. godine, kada su analizirali male fragmente mahovine kako bi pomogli u utvrđivanju lokacije gdje je tijelo bilo zakopano.

Ključna uloga

Ovo iskustvo navelo je tim stručnjaka da objavi studiju u časopisu Forensic Sciences Research, gdje su prikazali slučajeve u kojima su mahovine i slične biljke igrale ključnu ulogu u rješavanju zločina. 

- Našom studijom željeli smo da istaknemo značaj botaničkih dokaza. Nadamo se da će naša studija pomoći da se pokaže koliko ove sićušne biljke mogu biti važne – rekao je Met fon Konrat, šef botaničkih zbirki u Prirodnom muzeju Fild u Čikagu i vodeći autor rada.

Mahovine pripadaju grupi biljaka poznatih kao Bryophyta i smatraju se među najjednostavnijim biljkama na Zemlji. Ne posjeduju prave stabljike, listove, korijenje ni sjeme, ali zahvaljujući svojoj strukturi, mogu direktno upijati vodu i hranljive tvari iz okoline. 

Specifični uvjeti 

Ovo im omogućava da prežive u vlažnim, sjenovitim i močvarnim područjima gdje mnoge druge biljke ne mogu opstati. Neke vrste mahovina su posebno osjetljive na specifične uvjete i zahtijevaju određenu mikroklimu kako bi uspjele.

- Zato što su tako male, one imaju razne vrste mikrostaništa – čak i ako cijela oblast djeluje kao jedna vrsta staništa, one mogu pronaći mjesto koje im odgovara u hladu, u krošnjama, ili čak rasti ispod trava. A različite vrste još manjih organizama mogu živjeti na tim mahovinama, što može pružiti dodatne tragove. To znači da mahovine mogu biti dragocjen alat za forenzičare koji žele da potvrde detalje o tome gdje se zločin dogodio – rekao je Fon Konrat.

# STUDIJA
# ISTRAGA
# FORENZIKA
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