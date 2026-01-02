Kako sitne biljke pomažu u kriminalističkim istragama: Nova studija otkriva njihovu važnost

Mahovine, iako obično ne privlače veliku pažnju, imaju ključnu ulogu u kriminalističkim istragama. Mnoge vrste mahovina su mikroskopske veličine, često rastući blizu zemlje u vlažnim i sjenovitim područjima. Iako izgledaju skromno, ove biljke mogu pružiti važne dokaze koji pomažu u razrješenju zločina. Forenzičari su to potvrdili 2013. godine, kada su analizirali male fragmente mahovine kako bi pomogli u utvrđivanju lokacije gdje je tijelo bilo zakopano.

Ključna uloga

Ovo iskustvo navelo je tim stručnjaka da objavi studiju u časopisu Forensic Sciences Research, gdje su prikazali slučajeve u kojima su mahovine i slične biljke igrale ključnu ulogu u rješavanju zločina.

- Našom studijom željeli smo da istaknemo značaj botaničkih dokaza. Nadamo se da će naša studija pomoći da se pokaže koliko ove sićušne biljke mogu biti važne – rekao je Met fon Konrat, šef botaničkih zbirki u Prirodnom muzeju Fild u Čikagu i vodeći autor rada.

Mahovine pripadaju grupi biljaka poznatih kao Bryophyta i smatraju se među najjednostavnijim biljkama na Zemlji. Ne posjeduju prave stabljike, listove, korijenje ni sjeme, ali zahvaljujući svojoj strukturi, mogu direktno upijati vodu i hranljive tvari iz okoline.

Specifični uvjeti

Ovo im omogućava da prežive u vlažnim, sjenovitim i močvarnim područjima gdje mnoge druge biljke ne mogu opstati. Neke vrste mahovina su posebno osjetljive na specifične uvjete i zahtijevaju određenu mikroklimu kako bi uspjele.

- Zato što su tako male, one imaju razne vrste mikrostaništa – čak i ako cijela oblast djeluje kao jedna vrsta staništa, one mogu pronaći mjesto koje im odgovara u hladu, u krošnjama, ili čak rasti ispod trava. A različite vrste još manjih organizama mogu živjeti na tim mahovinama, što može pružiti dodatne tragove. To znači da mahovine mogu biti dragocjen alat za forenzičare koji žele da potvrde detalje o tome gdje se zločin dogodio – rekao je Fon Konrat.