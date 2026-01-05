Nanočestice srebra mogu revolucionirati liječenje dijabetesa tipa 2

Naučnici su dokazali da se srebrne nanočestice mogu uspješno izboriti protiv dijabetesa tipa 2, bolesti od koje danas pati jedna od 11 osoba u svijetu, saopštila je pres služba ruskog Tomskog politehničkog univerziteta (TPU).

Ove nanočestice pokazale su isti efekat u dozi 167 puta nižoj od doze tradicionalnog lijeka, navode naučnici. Hemičari TPU-a, zajedno sa kolegama iz svijeta, eksperimentalno su dokazali da lijek sa nanočesticama srebra, razvijen uz učešće naučnika TPU-a, ima antidijabetička svojstva. Čak je isti efekat postignut dozama nanočestica srebra 167 puta nižim od doza široko korištenog lijeka, saopštio je univerzitet, a prenosi agencija TASS.

U svojoj studiji naučnici su ispitali kako bi ove nanočestice mogle pomoći u liječenju dijabetesa tipa 2. Istraživanje je sprovedeno na ćelijskim linijama, glodarima i mašinskim učenjem. Eksperimenti su pokazali da srebrne nanočestice efikasno suzbijaju proizvodnju tri enzima važna za liječenje dijabetesa: alfa-amilaze, beta-glukozidaze i DPP-4. One su 3,5, 3,8 i 11 puta efikasnije od trenutnih lijekova, navodi se u studiji.

Srebrne nanočestice su 61 put efikasnije suzbile rast krajnjih proizvoda glikacije, proteina koji doprinose razvoju dijabetesa, od široko korištenog lijeka prve linije. Ovaj visok nivo efikasnosti otvara značajne perspektive za razvoj inovativnih lijekova protiv dijabetesa na bazi srebrenih nanočestica, rekao je koautor studije Aleksej Pestrjakov, profesor Istraživačke škole za hemijsko i biomedicinsko inženjerstvo. Prema njegovim riječima, dobijeni podaci ukazuju da upotreba srebrenih nanočestica može smanjiti toksičnost i neželjene efekte u poređenju sa tradicionalnim antidijabetičkim lijekovima.

Stručnjaci su se složili da su potrebna dalja istraživanja kako bi se potvrdio njihov potencijal kao lijeka za dijabetes.