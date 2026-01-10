Naučnici prvi put uspjeli da podmlade jajne ćelije: Ovo poboljšava stopu uspjeha vantjelesne oplodnje

Naučnici su po prvi put uspjeli da „podmlade“ ljudske jajne ćelije, što bi moglo značajno povećati uspješnost vantjelesne oplodnje (VTO) kod starijih žena, pokazali su najnoviji rezultati istraživanja.

Genetske greške

Eksperiment sugeriše da se defekti povezani sa starenjem, koji uzrokuju genetske greške u embrionima, mogu smanjiti dodavanjem ključnog proteina šugošina 1 (Shugoshin) u jajne ćelije.

U istraživanjima na jajnim ćelijama doniranim u klinici u Cambridgeu, tretirane ćelije pokazale su gotovo dvostruko manju vjerovatnoću hromozomskih defekata u poređenju sa netretiranim. Kod žena starijih od 35 godina, defekti su smanjeni sa 65% na 44%.

Direktorka Instituta „Max Planck“ i suosnivačica kompanije „Ovo Labs“, profesorica Melina Šuh, ocijenila je ovo kao „veoma značajno poboljšanje“.

Uspješnost vantjelsne oplodnje

Smanjenje kvaliteta jajnih ćelija glavni je razlog nižih stopa uspješnosti vantjelesne oplodnje i većeg rizika od hromozomskih poremećaja kod starijih majki. Trenutne procedure, poput višestrukih ciklusa VTO ili intracitoplazmatske injekcije spermatozoida (ICSI), ne rješavaju problem genetskih defekata u jajnim ćelijama.

Istraživači planiraju dodatne studije i konsultacije sa regulatornim tijelima o kliničkim ispitivanjima, s ciljem da poboljšaju kvalitet jajnih ćelija i time povećaju šanse za trudnoću već u prvom ciklusu vantjelesne oplodnje.

Gineš Tejlor sa Univerziteta u Edinburghu ocijenila je rad kao „zaista obećavajući“ i istakla da bi injekcija koja povećava broj jajnih ćelija sa pravilno organizovanim hromozomima mogla pružiti bolju početnu osnovu za uspjeh VTO tretmana.