Flaširana voda u koju svi imaju povjerenje mogla bi biti najrizičnija

Istraživači su u zapadnim visoravnima Gvatemale otkrili zabrinjavajući nesklad između onoga u šta ljudi vjeruju kada je riječ o bezbjednosti vode za piće i onoga što laboratorijska ispitivanja zapravo pokazuju.

Iako se flaširana voda iz velikih dopunjivih kontejnera smatra najbezbjednijom opcijom, ona je često bila najzagađenija, dok su zaštićeni javni bunari pokazali najniži nivo kontaminacije.

Analiza vode

Istraživanje, koje je predvodio tim sa Državnog univerziteta Vašington, obuhvatilo je 60 domaćinstava u urbanim i ruralnim oblastima.

Naučnici su analizirali vodu iz različitih izvora, uključujući flaširanu vodu, vodovod, bunare, izvore i filtriranu vodu, kako bi utvrdili prisustvo koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli i mikroorganizama otpornih na antibiotike, poput ESBL i CRE.

Rezultati su pokazali da je flaširana voda imala čak šest puta veću vjerovatnoću da sadrži koliformne bakterije u poređenju sa drugim izvorima. Samo 17 posto uzoraka flaširane vode ispunjavalo je standarde Svjetske zdravstvene organizacije za bezbjednu vodu za piće. Istraživači navode da problem najčešće ne nastaje tokom samog procesa punjenja, već kasnije, zbog nepravilnog skladištenja kontejnera i neredovnog čišćenja uređaja za točenje vode u domaćinstvima.

Pronađene bakterije

U gotovo svim uzorcima pronađene su koliformne bakterije, dok je E. coli otkrivena u 55 posto uzoraka. Bakterije otporne na antibiotike ESBL pronađene su u 30 posto uzoraka, a CRE u manjem broju, uglavnom u vodi iz kućnih vodovoda. Prisustvo ovih mikroorganizama posebno je zabrinjavajuće jer mogu doprinositi širenju antimikrobne rezistencije, čak i kada ne izazivaju neposredne simptome bolesti.

Najbezbjednijim su se pokazali uzorci vode iz zaštićenih javnih bunara. Ovi zapečaćeni i hlorisani izvori nisu pokazali prisustvo koliformnih bakterija, E. coli, niti bakterija otpornih na antibiotike, iako ih stanovnici često ne smatraju pouzdanim izvorom pitke vode.

Istraživanje je takođe ukazalo na snažan uticaj kulturnih i ličnih uvjerenja. Ljudi koji vjeruju da je njihov izvor vode bezbjedan rjeđe je prokuhavaju ili dodatno tretiraju, dok korisnici flaširane vode često zanemaruju održavanje sistema za točenje. Naučnici upozoravaju da upravo takva uvjerenja mogu povećati rizik od kontaminacije i imati ozbiljne posljedice po javno zdravlje.