Stiglo hitno upozorenje za vlasnike iPhone telefona: Jedna greška i hakeri će vam isprazniti sve račune

Apple je uputio hitan apel svim vlasnicima iPhone uređaja da odmah ažuriraju svoje sisteme kako bi se zaštitili od nove i veoma opasne prijetnje. Stručnjaci upozoravaju na hakersku tehniku nazvanu DarkSword, koja je postala omiljeni alat kriminalnih grupa za krađu privatnih podataka i kriptovaluta. Napad je posebno opasan jer omogućava hakerima da potpuno nečujno preuzmu kontrolu nad uređajem.

Prema navodima kompanije, ranjivost pogađa korisnike koji i dalje koriste iOS 18, a čiji telefoni podržavaju najnoviji iOS 26 operativni sistem. Podaci pokazuju da skoro četvrtina korisnika još uvijek nije prešla na noviju verziju softvera, što ih čini idealnom metom za digitalne napade. Apple je zbog toga izdao niz zakrpa kako bi zatvorio "slabe tačke" koje hakeri koriste.

Ako vaš telefon podržava prelazak na iOS 26, savjetuje se da to učinite odmah. Za one koji iz nekog razloga moraju ostati na verziji 18, neophodno je provjeriti da li je instalirana najnovija ispravka koja je specifično dizajnirana da blokira DarkSword tehniku. Vlasnici starijih modela koji ne podržavaju najnoviji sistem su sigurni ukoliko su instalirali prošlogodišnja ažuriranja.

Apple preporučuje svim korisnicima da provjere svoja podešavanja i uvjere se da je opcija automatskog ažuriranja uključena. Ako radije ažuriranja obavljate ručno, nemojte odlagati instalaciju čim primijetite obavještenje na ekranu. Hakerske grupe vrebaju upravo one koji zanemaruju bezbjednosne poruke, nadajući se da će pronaći "otključana vrata" do vaših ličnih lozinki i bankovnih aplikacija.