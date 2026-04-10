Zanimljivo otkriće naučnika: Živopisni snovi mogu poboljšati osjećaj dubokog sna

Koliko ćemo se odmoreno osjećati nakon buđenja ne zavisi samo od toga koliko smo spavali, već i od toga kakve snove imamo. Novo istraživanje sugeriše da živopisni i „uronjeni“ snovi mogu značajno doprinijeti osjećaju kvalitetnog i dubokog sna.

Studiju su proveli naučnici iz Italije, a rezultati bi mogli pomoći u razvoju boljih tretmana za poremećaje spavanja, ali i u razumijevanju zašto uopšte sanjamo.

Kako ističe neuroznaučnik Giulio Bernardi, nije svaka mentalna aktivnost tokom sna ista važna je njena "dubina", odnosno koliko nas san uvuče u sebe.

Snovi kao ključ boljeg odmora

U istraživanju su učestvovale 44 zdrave odrasle osobe, a analizirano je ukupno 196 noći spavanja u laboratorijskim uslovima. Tokom noći ispitanici su buđeni i ispitivani o snovima, kao i o tome koliko se odmoreno osjećaju.

Rezultati su pokazali da su ljudi osjećaj najdubljeg sna imali ne samo kada nisu sanjali, već i kada su imali živopisne i intenzivne snove. To se dešavalo čak i kada je moždana aktivnost bila sličnija budnom stanju.

S druge strane, najlošiji kvalitet sna zabilježen je kod fragmentiranih iskustava – kada su ispitanici imali osjećaj da su budni, ali bez jasnog sanjanja.

Kako mozak "tumači" san

Ovi rezultati mogu djelovati nelogično, jer se obično smatra da je najkvalitetniji san onaj duboki, bez snova. Međutim, ranija istraživanja pokazuju da REM faza sna faza u kojoj najčešće sanjamo često doprinosi osjećaju boljeg odmora.

Ova studija fokusirala se na N2 fazu sna, koja traje najduže tokom noći. Naučnici smatraju da živopisni snovi mogu djelovati kao svojevrsni "jastuk" koji ublažava promjene u moždanoj aktivnosti i stvara osjećaj dubljeg sna.

Taj efekat je posebno izražen pred jutro kako potreba za snom opada, snovi postaju intenzivniji, a osjećaj odmora veći.

Novi pristup problemima sa snom

Iako istraživanje ne dokazuje direktnu uzročno-posljedičnu vezu, otvara nova pitanja o ulozi snova u kvalitetu sna. Moguće je da snovi pomažu mozgu da obradi emocije i svakodnevna iskustva, čime doprinose osjećaju kontinuiteta i odmora.

Ovo otkriće može biti važno i za osobe koje pate od nesanice. U budućnosti bi se mogle razviti metode koje utiču na snove kroz različite tehnike ili terapije kako bi se poboljšao subjektivni osjećaj sna.