Tuzla ima nove šampione: Mladi robotičari osvojili državno zlato i idu na EP

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je u Gradskoj upravi prijem za učenike STEM akademije koji su ostvarili zapažen rezultat na državnom prvenstvu iz robotike, gdje su osvojili prvo mjesto u kategoriji Future Engineers.

Na prijemu su bili članovi pobjedničkog tima Ahmed Imširagić, Vedad Halilović i Emir Mujezinović, njihov mentor Ivan Bosankić te predstavnik STEM akademije Dejan Bojić.

U jakoj konkurenciji timova iz cijele Bosne i Hercegovine, mladi robotičari STEM akademije osvojili su titulu državnih prvaka, pokazujući visok nivo znanja, kreativnosti i inovativnog pristupa u oblasti robotike. Ovim uspjehom obezbijedili su i plasman na evropsko prvenstvo iz robotike, koje će se u oktobru ove godine održati u Zagrebu.

Gradonačelnik Lugavić čestitao je učenicima i njihovim trenerima na ostvarenom uspjehu, naglasivši da je njihov uspjeh razlog za ponos Tuzle i potvrda da se ulaganje u znanje, obrazovanje i mlade talente višestruko vraća.

Pored osvojenog prvog mjesta, STEM akademija je tokom ove godine ostvarila zapažene rezultate i u drugim kategorijama, osvojivši drugo i treće mjesto u seniorskoj konkurenciji robotike, čime je još jednom potvrdila kvalitet svog rada i posvećenost razvoju mladih talenata.

Ovaj uspjeh potvrđuje da se predan rad i posvećenost nagrađuju vrhunskim rezultatima te podstiče mlade da vjeruju u svoje sposobnosti i slijede svoje interese.



