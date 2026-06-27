Veliko otkriće na Marsu: NASA pronašla dosad najuvjerljiviji trag mogućeg života

NASA-in rover Perseverance pronašao je složene organske molekule u stijenama na Marsu, što naučnici ocjenjuju kao jedan od najozbiljnijih tragova da je Crvena planeta u prošlosti možda imala uslove pogodne za život. Ipak, riječ je o nalazu koji još uvijek ne potvrđuje postojanje života, ali značajno pojačava interes naučne javnosti.

Organski ugljik otkriven je u glinovitim stijenama na lokalitetu Brajt Ejndžel, području kroz koje je prije više milijardi godina tekla rijeka koja se ulijevala u krater Jezero. Naučnici smatraju da je upravo prisustvo vode moglo stvoriti okruženje pogodno za razvoj života.

Zašto je ovo otkriće toliko važno?

Posebnu važnost otkriću daje instrument Sherloc na roveru Perseverance, koji je pomoću ultraljubičastog lasera identifikovao makromolekularni ugljik u stijeni nazvanoj Čejava Fols. Značajno je i to što je organski materijal pronađen na površini stijene, koja je uspjela odoljeti radijaciji i hemijskoj oksidaciji — procesima koji na Marsu inače brzo uništavaju takve tragove.

Dodatnu pažnju naučnika privukle su i neobične mrlje na stijenama, koje podsjećaju na obrasce koje na Zemlji ostavljaju fosilizirani mikroorganizmi.

- Ovo bi vrlo lako mogao biti najjasniji znak života koji smo ikada pronašli na Marsu - izjavio je Šon Dafi, bivši vršilac dužnosti šefa NASA-e.

Ovo nije prvi put da su na Marsu pronađeni organski tragovi. Ranije ih je registrovao i rover Curiosity na lokaciji udaljenoj više od 3.200 kilometara, što dodatno učvršćuje pretpostavku da su uslovi pogodni za život nekada bili rasprostranjeni širom planete.

Konačan odgovor morat će da sačeka

Ipak, konačan odgovor još se ne može dati. Organske materije mogu nastati i kroz nebiološke geološke procese, zbog čega su potrebne detaljne laboratorijske analize na Zemlji.

Kako pojašnjava istraživač NASA-ine Laboratorije za mlazni pogon Kajl Ukert, instrumenti na roveru ne mogu sa sigurnošću razlikovati da li su pronađeni spojevi biološkog ili neživog porijekla. Zbog toga će ključni dokaz biti moguć tek nakon što uzorci budu dopremljeni u zemaljske laboratorije.

Međutim, NASA-in program povratka uzoraka sa Marsa trenutno je usporen zbog nedostatka finansiranja, a novi plan se očekuje tek u narednoj deceniji.

U međuvremenu, Kina planira da svoje prve uzorke sa Marsa dovede na Zemlju do 2031. godine, što znači da bi upravo ona mogla napraviti jedno od najvećih naučnih otkrića ako prva potvrdi postojanje drevnog života na Marsu.