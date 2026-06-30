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Mladi fizičari iz BiH zablistali na Balkanskoj olimpijadi: Osvojili medalje i priznanja

Ekipa Bosne i Hercegovine nastupila je pod vodstvom mentora Kenana Saračevića i Stefana Kovačevića, koji su pratili učenike tokom takmičenja

Mladi fizičari ostvarili sjajne rezultate na međunarodnom takmičenju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dejan Ešpek

30.6.2026

Predstavnici Bosne i Hercegovine ostvarili su odlične rezultate na ovogodišnjoj Balkanskoj olimpijadi iz fizike, gdje su pokazali znanje i kvalitet u konkurenciji najboljih mladih fizičara iz regije.

Učenik Tarik Odžak iz Treće gimnazije Sarajevo, koji pohađa prvi razred, osvojio je počasnu medalju, dok je istim priznanjem nagrađen i Tarik Omanović iz MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, učenik drugog razreda.

Posebnu nagradu osvojio je Stefan Grujičić iz SŠC Foča, također učenik prvog razreda.

Ekipa Bosne i Hercegovine nastupila je pod vodstvom mentora Kenana Saračevića i Stefana Kovačevića, koji su pratili učenike tokom takmičenja.

Odlazak bh. učenika na 8. Balkansku olimpijadu iz fizike omogućen je zahvaljujući podršci Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Grada Visoko, kao i brojnih kompanija i pojedinaca koji su podržali ovaj važan projekat.

Organizatori su zahvalili svim donatorima koji su pomogli učešće mladih fizičara iz BiH, uključujući kompanije i pojedince koji su željeli ostati anonimni.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju talenat i predan rad mladih bh. učenika na međunarodnim takmičenjima.

# OLIMPIJADA
# FIZIKA
# BIH
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