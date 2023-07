Muški majmuni češće imaju seks s drugim mužjacima nego sa ženkama

Privlačnost prema istom spolu? Nalazimo je u ljudskome društvu, među pingvinima, a izgleda da je posebno prisutna kod majmuna. To je sasvim prirodno, pokazuje novo istraživanje. Naime, naučnici sa univerziteta Imperial College London su nakon trogodišnjeg promatranja ponašanja rezus makakija u Puerto Riku otkrili da se mužjaci češće upuštaju u seks s pripadnicima istog spola nego sa ženkama.

Ustanovili su da je 72 posto od 236 promatranih mužjaka upražnjavalo "gej" seks, dok je samo 46 posto sudjelovalo u heteroseksualnim igrarijama. Postoji više hipoteza koje bi mogle objasniti zašto je tome tako (poput nedovoljnog broja ženki, uspostavljanja dominacije itd.), ali naučnici smatraju da se zapravo radi o jednoj potpuno novoj teoriji - da mužjaci koji prakticiraju gej seks imaju evolucijsku prednost u odnosu na svoje heteroseksualne kolege.

Evolucijska prednost

Mužjaci majmuna koji su se "zabavljali" s pripadnicima istog spola često su podržavali svog partnera u tučnjavama, navode naučnici, a otkriveno je da biseksualni rezus makakiji imaju više potomaka nego oni koje su fizički privlačile samo pripadnice "ljepšeg spola".

- Radi se o stvaranju društvenih veza, oni pomažu jedni drugima kasnije tokom sukoba. Zbog toga imaju i bolji pristup ženkama te više potomaka - rekao je biolog Vinsent Savolejn (Vincent Savolainen), a prenosi Business Insider.

Homoseksualni seks je u nekoj mjeri nasljedan

Nakon provođenja genetskih testiranja i analize porodičnih stabala, naučnici su ustanovili da je privlačnost prema istospolnom odnosu nasljedna u 6.4 posto slučajeva. Mada izgleda da se radi o niskom postotku, radi se o istoj učestalosti koja je primijećena i kod drugih nasljednih ponašanja, poput dotjerivanja ili društvenosti, tako da je i naizgled nizak postotak od 6.4 posto vrijedan pažnje.

- Nažalost, neki ljudi još uvijek smatraju da je homoseksualnost neprirodna, a u nekim zemljama je za takvo ponašanje određena i smrtna kazna. Naše istraživanje pokazuje da je privlačnost prema istome spolu široko rasprostranjeno među životinjama - rekao je Savolejn.

Istraživanje naziva Same-sex sociosexual behaviour is widespread and heritable in male rhesus macaques objavljeno je u časopisu Nature Ecology and Evolution.