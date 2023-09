Naši preci su pretvarali kamenje u sfere, ali niko ne zna kako su ih koristili

Ljudski preci su prije otprilike 1,4 miliona godina namjerno pretvarali kamen u sfere, ali na koji način su ih koristili, i dalje je misterija, navodi se u studiji Laboratorija za računarsku arheologiju Jevrejskog univerziteta u Jerusalemu, a prenosi ''Guardian''.



Teniske loptice

Arheolozi dugo raspravljaju o tome kako su sferoidi veličine teniske loptice napravljeni. Da li su ih rani hominini namjerno krnjili kako bi napravili savršenu sferu ili su one bile slučajni proizvod udaranja u kamen? Istraživači iz Jerusalema vjeruju da su naši preci znali šta rade.

Tim istraživača ispitao je 150 sferoida od krečnjaka starih otprilike 1,4 miliona godina, a nađenih na arheološkom nalazištu Ubajdija na sjeveru današnjeg Izraela.

Korištenjem 3D analiza da rekonstruiraju geometriju kamenja istraživači su zaključili da je oblik nastao namjerno. Koja vrsta ranih hominina je to pokušala, nije poznato, ali naučnici vjeruju da su željeli da naprave idealnu sferu.

Kognitivni kapacitet

Žulija Kabana (Julia Cabanas), arheologinja francuskog Nacionalnog muzeja prirodne historije, nije učestvovala u ovoj studiji, ali vjeruje da otkriće znači da su hominini imali smišljenu ideju o tome šta rade. To ukazuje i Lora Grosman (Leore Grosman), profesorica na The Hebrew University of Jerusalem.

- Sve hipoteze su moguće. Vjerovatno nikad nećemo znati odgovor - rekla je ona.