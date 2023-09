Odzvonilo superbakterijama: Naučnici razvili nanočestice koje ubijaju 99 posto mikroba

Naučnici su osmislili nanočestice sposobne da ubijaju superbakterije i mogle bi jednog dana postati standard u liječenju bakterijskih infekcija, piše Phys.org. Inovacija, koja je već prošla napredne pretkliničke testove, efikasna je protiv velikog broja bakterijskih ćelija otpornih na antibiotike, uključujući i zlatni stafilokok.

Otpornost na antibiotike je veliki globalni zdravstveni problem i dovodi do oko 700.000 smrti godišnje, a vjeruje se da bi ova brojka mogla da stigne do jezivih 10 miliona mrtvih godišnje do 2050. ako se ne razviju nove terapije za bakterije.

Napredni tretman za infekcije i zarastanje rana

U novim istraživanjima stručnjaka s Kraljevskog melburškog instituta tehnologije (RMIT) i Univerziteta Južne Australije (UniSA) testirali su nanotehnologiju zasnovanu na crnom fosforu kao napredni tretman za infekcije i zarastanje rana. Rezultati objavljeni u žurnalu „Advanced Therapeutic“ pokazuju da je efikasno liječio infekcije, ubio oko 99 posto bakterija, a da nije oštetio druge, zdrave ćelije u biološkim modelima.

Tretmani su postigli rezultate uporedive s upotrebom antibiotika u eliminaciji infekcija i ubrzanom zarastanju rana, koje su se zatvorile do 80 posto u roku od sedam dana. Nanotehnologija za ubijanje superbakterija koju razvija RMIT rigorozno je testirana u prektliničkim studijama na UniSA.

Stručnjak sa RMIT profesor Samit Valija rekao je da studija pokazuje kako njihove inovacije obezbjeđuju brzu antibiotsku akciju, a onda se raspadaju kada je prijetnja od infekcije eliminisana.

Crni fosfor efektivan u ubijanju mikroba

- Ljepota naše inovacije je da nije riječ samo o premazu, jer može da bude integrisan sa mnogo običnih materijala od kojih se prave razni uređaji, poput plastike i gelova, pa postaju antimikrobni - rekao je Valija.

Ranija studija RMIT pokazala je da je crni fosfor efektivan u ubijanju mikroba kada su na tankom, nanoskopskom sloju na površinama uređaja kojima se tretiraju rane ili se stavljaju na implantate od pamuka ili titanija, kao i instrumente od plastike.

Crni fosfor je najstabilnija forma fosfora i kada je u ultratankom sloju, lako se pretvara u kisik, što ga čini idealnim za ubijanje mikroba.

– Kako se nanočestice raspadaju, njihova površina reaguje s atmosferom i stvara ono što zovemo reaktivne vrste kisika. One razaraju bakterijske ćelije – rekao je Valija.