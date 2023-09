Vijagra od smrtonosnog otrova brazilskog pauka: Naučnici razvijaju neobičnu kremu

Naučnici razvijaju alternativu za vijagru i to od otrova pauka koji dovodi do dugotrajne erekcije nakon ujeda. Istraživači iz Brazila vjeruju da su uspjeli da naprave sintetičku verziju ključnog molekula iz otrova lutajućeg brazilskog pauka ili Phoneutria nigriventer i nadaju se da će ga uskoro testirati na ljudima koji imaju problema s erekcijom, javio je IFLScience.



Bioaktivno jedinjenje

Otrov ove vrste pauka je veoma opasan i dovodi do ekstremnog bola, drhtavice, grčeva, preteranog znojenja, aritmija… U nekim slučajevima on je i smrtonosan. Jedna od posljedica ujeda ovog pauka je i erekcija kod muškaraca u trajanju od nekoliko sati. Naučnici upozoravaju da iako ovo nekome djeluje bezopasno, riječ je o vrlo neprijatnom iskustvu koje izaziva bol, a može doći i do trajnog oštećenja.

Istraživači sa Univerziteta Minas Žerais uspjeli su da identifikuju bioaktivno jedinjenje koje dovodi do erekcije – peptid BZ371A – a onda su ga sintetizovali u laboratoriji. Poslije preliminarnih testova na miševima, nadaju se početku druge faze kliničkih testova na muškarcima koji pate od impotencije.

Provedeni testovi

Jedinjenje BZ371A bit će korišteno kao dio kreme koja se maže na penis, a zatim dovodi do gomilanja krvi, što dalje dovodi do erekcije, ali bez ikakvih nuspojava koje ima sam otrov pauke. Ipak, pitanje je da li će naći dobrovoljce za ovo testiranje, prenosi Nauka.rs.

- Testovi su za sada demonstrirali da jedinjenje radi sa minimalnim nanošenjem kreme i da ga nakon toga nema u krvotoku. Velika prednost je što kreme brže prolaze testiranja jer ima manje neželjenih efekata. Osim toga, i lijek je pokazao da nema nikakvih neželjenih efekata čak ni kada se da kao injekcija u velikim dozama – rekla je Marija Elena de Lima, profesorica Univerziteta Minas Žerais, koja godinama proučava ovo jedinjenje.