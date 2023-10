Otkriveno zašto je 10 milijardi snježnih kraba umrlo u Beringovom moru

Biolozi su riješili misteriju zašto je oko 10 milijardi snježnih kraba nestalo iz Beringovog mora 2018./2019. – voda im je bila pretopla.



Snježne krabe su relativno male krabe, koje uprkos svom imenu nisu bijele – one su crvene kao jastozi. Žive na dnu okeana u plitkim oblastima i konzumiraju se kao morski delikates, piše Phys.org.

Aljaski ribari (i naučnici) su prvi put primijetili drastično opadanje njihovog broja 2021. godine. Onda su, zbog pandemije, izlov i izučavanje kraba pauzirani godinu. Pun obim nestanka kraba je sagledan tek početkom 2023. – više od 10 milijardi ih je nestalo.

Istraživački tim je počeo s pregledanjem susjednih oblasti, nadajući se da su se krabe prosto preselile, ali od njih nije bilo nikakvog traga.

Istraživači su se zatim, primjećujući da je ta oblast doživjela toplotni val prije i tokom nestanka kraba, okrenuli rezultatima ranije studije koji su pokazali da se energetske potrebe kraba povećavaju kad se temperatura vode povećava. Zaključeno je da se, ako je temperatura vode povećana za tri stepena, kalorijske potrebe kraba udvostručuju, piše Nauka.rs.

Evidencija je pokazala da je tokom toplotnog vala temperatura vode porasla za tri stepena, što znači da bi krabama bilo potrebno dvostruko više hrane da prežive. Istraživački tim je također otkrio da je baš uoči toplotnog vala populacija kraba uveliko porasla, pa je došlo i do velikog porasta nadmetanja za hranu. I to je, zaključuju istraživači, dovelo do toga da krabe umru od gladi.