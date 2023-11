Evropski teleskop Euklid otkrio neistražene kutke svemira: Ovo su prve fotografije moćne mašine

Teleskop Euklid Evropske svemirske agencije predstavio je svoje prve fotografije kosmosa u punoj boji. Pet slika dalekog svemira prepunih detalja ilustruju veliki potencijal ove moćne mašine, koja će jednog dana napraviti najdetaljniju 3D mapu svemira do sada.

Težak zadatak

On ima težak zadatak da istraži kako su tamna materija i tamna energija, od kojih je sačinjeno 95 posto kosmosa, ali o kojima se veoma malo zna, doveli do toga da on izgleda ovako kako izgleda danas.

Kako bi otkrio utjecaj "tame" na vidljivi svemir, tokom narednih šest godina Euklid će posmatrati oblike i pokrete više milijardi galaksija udaljenih i po 10 milijardi svjetlosnih godina i kreirati najveću kosmičku 3D mapu.

Ono što njegov "pogled" čini tako posebnim je sposobnost pravljenja oštrih fotografija vidljivog i infracrvenog spektra, na velikoj oblasti neba, i to iz samo jednog poteza.

Slike koje su objavljene upravo to i demonstriraju.

Ovo je pet prvih Euklidovih fotografija dalekog svemira:

Persejevo jato galaksija

Ova nevjerovatna slika koju je Euklid napravio predstavlja revoluciju za astronomiju. Ona prikazuje 1.000 galaksija koje pripadaju takozvanom jatu Perseja i više od 100.000 dodatnih galaksija koje se vide u pozadini.

Mnoge od tih blijedih galaksija na slici nikada ranije nisu viđene. Neke su tako daleke, da je njihovoj svjetlosti bilo potrebno i više od 10 milijardi godina da dođe do Zemlje.

Mapiranjem raspoređenosti i oblika ovih galaksija, kosmolozi će moći da nauče više o tome kako je tamna materija oblikovala svemir kakav vidimo danas, piše Euronews.rs.

Persej je jedna od najvećih poznatih struktura u svemiru i nalazi se na "samo" 240 miliona svjetlosnih godina od Zemlje.