Šta je uzrokovalo pojavu aurore borealis: Zbivanja na Suncu odražavaju se na Zemlju

Solarni bljeskovi uključuju velike količine energije koja se emitira u obliku elektromagnetskog zračenja. Iako putuju brzinom svjetlosti tako da do Zemlje stižu za oko 8 minuta, oni djeluju samo na gornje slojeve atmosfere, posebno ionosferu, uzrokujući poremećaje u satelitskoj komunikaciji i GPS-u. No oni ne predstavljaju prijetnju za zemaljsku komunikaciju niti drugu infrastrukturu.

Aktivnost Sunca raste i opada u ciklusima od oko 11 godina. Tokom solarnih maksimuma dolazi do povećanja učestalosti dviju solarnih pojava - solarnih bljeskova i koronalnih izbačaja mase (CME) - koje uzrokuju iskrivljenja u Sunčevim magnetskim poljima.

Za razliku od solarnih baklji, koje do Zemlje stignu brzinom svjetlosti za oko osam minuta, koronalne eksplozije putuju sporije.

One ne mogu prodrijeti u atmosferu i direktno utjecati na ljude, međutim, interagiraju s magnetskim poljem Zemlje i induciraju snažne električne struje na površini Zemlje koje mogu poremetiti te čak uništiti različite tehnologije. To će se dogoditi samo ako se Zemlja slučajno nalazi na putanji CME-ova te posebno ako je njihov magnetizam usmjeren protivno smjeru Zemljinog magnetskog polja.

Koronalni izbačaji mase uključuju lansiranje električno nabijene Sunčeve tvari i pratećeg magnetskog polja u svemir. Ti oblaci magnetskih čestica do Zemlje mogu putovati od 13 sati do 5 dana.

Fluktuirajuća magnetna polja povezana s utjecajem geomagnetnih oluja induciraju struju u dugim žicama, poput dalekovoda, što potencijalno može dovesti do nestanka struje. Riziku su izložene i svemirske letjelice zbog visokih razina radijacije, iako Zemljina atmosfera sprečava da to stigne do nas.

Ovu oluju pomno prati i Bajdenova administracija, objavila je Bijela kuća.

Najjači CME dogodio se 1859. godine

Najjača dosad geomagnetna oluja u povijesti dogodila se 1859. godine i poznata je kao Karingtonov događaj, nazvana po britanskom astronomu Ričardu Karingtonu (Richard Carrington).

Ovaj kataklizmični CME stigao je do Zemlje za samo 17,6 sati, uzrokujući štete i požare u telegrafskoj mreži i opremi, a nekoliko operatera doživjelo je električne šokove.

Uzrokovao je velike prekide u radu telegrafa u Sjevernoj Americi i Evropi. Nedavna studija koja je analizirala rizike koje bi Karingtonov događaj predstavljao za američku elektroenergetsku mrežu danas utvrdila je da bi 20 do 40 miliona ljudi u toj zemlji moglo biti bez struje do 2 godine, a ukupni ekonomski trošak iznosio bi od 0,6 do 2,6 biliona dolara