Ribar iz mora izvukao neobično stvorenje: Naučnici zatečeni otkrićem

Jedan ribar iz Australije ostao je potpuno zbunjen kada je iz vode izvukao nepoznato stvorenje.

Ribar je objavio sliku ovog stvorenja na Facebooku kako bi zatražio pomoć jer je nikada ranije nije vidio.

Ljudi koji su komentarisali jako su se zabavljali pokušavajući da shvate šta je to, s prijedlozima u rasponu od ismijevanja njegovog oblika, do sugerisanja da bi to mogao biti oblik morskog krastavca, piše B92.

Nagovještaji oko porijekla stvorenja nalik kuki su na kraju postali previše šaljivi da su autori isključili komentare, prenosi Dejli Star.

Objava i porijeklo ovog stvorenja je zainteresovala dr. Merika Ekinsa iz Muzeja Kvinslenda, koji smatra da je ribar ulovio takozvanu morsku olovku iz reda virgularia.