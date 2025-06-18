SAD odobrile revolucionarnu injekciju protiv HIV-a: Zaštita u samo dvije doze godišnje

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je prvu i jedinu injekciju za prevenciju HIV-a koja se prima svega dva puta godišnje, saopštila je farmaceutska kompanija Gilead Sciences u srijedu.

Ovo otkriće predstavlja početak globalne distribucije lijeka koji bi mogao zaštititi milione ljudi, iako ostaje neizvjesno koliko će njih zaista imati pristup ovom efikasnom sredstvu.

Radi se o lijeku lenacapavir, koji je u dva velika klinička ispitivanja gotovo u potpunosti spriječio nove HIV infekcije kod osoba s visokim rizikom – pokazavši se učinkovitijim od dnevnih pilula za prevenciju koje se često zaborave uzeti.

„Ovo zaista ima potencijal da okonča širenje HIV-a“, rekao je Greg Milet (Greg Millett), direktor za javne politike u amfAR-u, Fondaciji za istraživanje AIDS-a.

Iako su kondomi i dalje učinkovita zaštita kada se pravilno koriste, sve veću važnost ima preventivna terapija poznata kao PrEP (profilaksa prije izlaganja), koja uključuje redovno uzimanje lijekova – bilo dnevnih tableta ili injekcija svaka dva mjeseca. Lenakapavir pruža zaštitu u trajanju od šest mjeseci, čime postaje najdugotrajnija dostupna opcija. Ta pogodnost posebno može odgovarati osobama koje žele rjeđe posjećivati ljekara ili osjećaju stigmu zbog svakodnevnog uzimanja terapije.

Međutim, problemi unutar američkog zdravstvenog sistema – poput smanjenja budžeta za javno zdravstvo i ograničenja u programima kao što je Medicaid – kao i rezanje američke pomoći u borbi protiv HIV-a na globalnom nivou, mogli bi otežati pristup novom lijeku.

Globalni napori pod prijetnjom

Milet upozorava da postoje "ogromne rupe u sistemu", kako u SAD-u, tako i širom svijeta, koje bi mogle otežati i distribuciju lijeka i redovne dolaske pacijenata, čak i ako je riječ o samo dvije injekcije godišnje.

Lenacapavir se već koristi za liječenje HIV-a pod komercijalnim imenom Sunlenca, a njegova verzija za prevenciju biće dostupna pod nazivom Yeztugo. Lijek se primjenjuje putem dvije potkožne injekcije u predjelu stomaka, gdje ostaje kao depo i postepeno se otpušta u organizam.

Gilead nije odmah saopštio cijenu lijeka, a važno je napomenuti da on pruža zaštitu isključivo od HIV-a, ali ne i od drugih spolno prenosivih bolesti.

Globalna borba s ciljem zaustavljanja širenja HIV-a do 2030. godine stagnira. Samo u SAD-u svake godine se registruje više od 30.000 novih infekcija, dok broj novozaraženih u svijetu iznosi oko 1,3 miliona.

Uprkos postojećim opcijama, PrEP koristi tek oko 400.000 Amerikanaca – što je mali dio onih kojima bi mogao koristiti. Studije su pokazale da su američke savezne države s većim korištenjem PrEP-a zabilježile pad broja infekcija, dok su u drugim dijelovima zemlje te brojke nastavile rasti.

Nezavisna zaštita, posebno važna za žene

Otprilike polovina novih HIV infekcija bilježi se kod žena, koje često trebaju metode zaštite koje mogu koristiti bez pristanka ili znanja partnera. Velika studija u Južnoj Africi i Ugandi, koja je obuhvatila više od 5.300 seksualno aktivnih djevojaka i mladih žena, pokazala je da se nijedna od ispitanica koje su primile lenakapavir nije zarazila HIV-om. Nasuprot tome, u grupi koja je uzimala dnevne pilule, infekcija je zabilježena kod oko 2% žena.

Druga studija zabilježila je sličnu efikasnost kod homoseksualnih muškaraca i rodno nesvrstanih osoba u SAD-u i još nekoliko zemalja koje se i dalje bore s visokom stopom HIV-a.

Jan Hadok (Ian Haddock) iz Hjustona, koji vodi organizaciju Normal Anomaly Initiative za podršku crnim LGBTQ+ zajednicama, učestvovao je u istraživanju i i dalje prima injekcije.

- Sada zaboravim da sam na PrEP-u jer više ne nosim bočicu s tabletama. Bez obzira na to jeste li muškarac, žena, gej ili strejt – ovo zaista proširuje mogućnosti prevencije. Samo trebate doći na kliniku svakih šest mjeseci, što je snažan alat u odnosu na stalne diskusije o kondomima i dnevnim pilulama - kaže Hadok.

Doktor Gordon Krofut (Gordon Crofoot), koji je takođe učestvovao u istraživanju, naglašava: "Svi, u svakoj zemlji, koji su izloženi riziku od HIV-a, trebaju imati pristup PrEP-u. Moramo omogućiti lakši pristup ovako učinkovitim metodama prevencije."