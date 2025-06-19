Asteroid "ubojica gradova" koji je prvo izazvao strah, pa onda bio otpisan, ponovo predstavlja opasnost za Zemlju

Iako se asteroid 2024 YR4, otkriven u decembru 2024. godine, u početku smatrao potencijalnom prijetnjom Zemlji, naknadne procjene su isključile mogućnost direktnog udara. Međutim, astronomi upozoravaju da opasnost nije u potpunosti prošla – samo se sada odnosi na Mjesec. Udar u njegovu površinu mogao bi izazvati rasipanje fragmenata u svemir, od kojih bi neki mogli završiti i na Zemlji.

Prema riječima naučnika Pola Vigerta (Paul Wiegert) sa Univerziteta Zapadni Ontario u Kanadi, asteroid YR4 ima 4,3 posto šansi da udari u Mjesec – prema posljednjim podacima, prije nego što asteroid ponovo postane vidljiv 2028. godine. No, posljedice takvog udara ne bi ostale ograničene samo na lunarnu površinu.

Najveći lunarni udar u 5000 godina?

Vigertov tim izveo je 10.000 simulacija mogućeg sudara, a rezultati pokazuju da bi YR4 mogao stvoriti krater širine i do jednog kilometra – što bi bio najjači lunarni udar u posljednjih pet milenijuma. Krhotine koje bi pri tome nastale mogle bi se usmjeriti prema Zemlji zahvaljujući njenoj gravitaciji.

- Pomalo nas je iznenadila mogućnost da bi znatna količina materijala mogla stići do Zemlje. Intuitivno, Zemlja je zapravo prilično mala meta kad se gleda s Mjeseca... ali ispada da Zemljina gravitacija može fokusirati taj materijal pod određenim uvjetima - rekao je Vigert za New Scientist.

Sateliti pod rizikom

Iako same krhotine ne bi ugrozile opstanak Zemlje, mogle bi ozbiljno oštetiti satelite u njenoj orbiti. Vigert upozorava da bi takvi čestice mogle izazvati štete koje bi inače nastupile tek nakon godina trošenja – i to u svega nekoliko dana.

- Ako bi pogodile dio letjelice kao što je cijev za hlađenje, senzor izložen svemiru ili antenu, onda odjednom dolazi do gubitka te funkcionalnosti. Ne možete otići i popraviti satelit. Manji problem zapravo postaje ozbiljan problem - istakao je Mark Barčel (Mark Burchell) sa Univerziteta u Kentu, koji nije učestvovao u istraživanju.

Vrijeme za proširenje planetarne odbrane?

Vigert smatra da se planetarna odbrana ne bi trebala fokusirati isključivo na Zemlju, već i na potencijalne prijetnje koje se odnose na Mjesec. Glasnogovornik NASA-inog Ureda za koordinaciju planetarne obrane izjavio je da je njihov zadatak trenutno identifikacija objekata u blizini Zemlje (NEO) koji direktno prijete planeti, ali da je još rano govoriti o konkretnim mjerama u slučaju udara YR4 u Mjesec.

Asteroid će ponovo biti vidljiv tek 2028. godine, kada će astronomi imati novu priliku da ga prate. Ukoliko se rizik od udara poveća, čovječanstvo bi tada moglo imati svega četiri godine da reaguje.